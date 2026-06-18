Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Μέση Ανατολή: Αντί ν' ανατρέψει τους μουλάδες, ο Τραμπ τους νομιμοποίησε και το Ισραήλ βρέθηκε με άδεια χέρια