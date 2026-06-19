Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: Το μήνυμα με το τριφύλλι και το «για πάντα»

Τι είπε για Ομπράντοβιτς, τελικούς και Μουντιάλ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απαντώντας με χιούμορ: «Ανακοινώθηκε; Θα ανακοινωθεί; Ε, θα μιλήσουμε τότε όταν ανακοινωθεί».Για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και τις σχέσεις των παικτών μετά το τέλος της σειράς, τόνισε: «Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε».Τέλος, αναφέρθηκε και στην πορεία της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ: «Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ματς, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μία μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί».