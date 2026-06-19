Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: Το μήνυμα με το τριφύλλι και το «για πάντα»
Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: Το μήνυμα με το τριφύλλι και το «για πάντα»
Ο Ισπανός φόργουορντ δήλωσε ότι αισθάνεται τον Παναθηναϊκό σπίτι του και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ απάντησε μέσω Instagram
Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Ισπανός φόργουορντ, μιλώντας στο περιθώριο του Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, τόνισε ότι αισθάνεται τον σύλλογο ως το σπίτι του και πως είναι χαρούμενος στην Ελλάδα, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να απαντά μέσω ενός συμβολικού story στα social media.
Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε το Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διεξήχθη και φιλανθρωπικός αγώνας υπέρ του συλλόγου «Φλόγα», από τον οποίο συγκεντρώθηκαν 7.400 ευρώ μέσω των εύστοχων σουτ των παικτών.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση και μίλησε για μια σειρά θεμάτων, από την καλοκαιρινή προετοιμασία έως το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Στη συνέχεια μίλησε για τη σημασία της δουλειάς που γίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Έχει τεράστια σημασία. Έτσι προετοιμάζεσαι για την επόμενη σεζόν, έτσι προετοιμάζεις το σώμα σου, ετοιμάζεις το μυαλό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση της επόμενης σεζόν και έτσι γίνεσαι καλύτερος παίκτης. Στο ΝΒΑ τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι πεινασμένος και να γίνεσαι καλύτερος».
Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο έδωσε την πιο χαρακτηριστική απάντηση της βραδιάς: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κοινοποίησε φωτογραφία από τις δηλώσεις του Ερνανγκόμεθ, συνοδεύοντάς την με ένα πράσινο τριφύλλι, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έμπρακτη επιβεβαίωση της εκτίμησης που υπάρχει προς το πρόσωπο του παίκτη.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η μουσική επιλογή που συνόδευσε το story. Ο Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε το τραγούδι «For Every Forever», οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν τη φράση «For every every forever ever», η οποία μεταφράζεται ως «Για κάθε, κάθε, για πάντα, πάντα».
Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε το Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, με τη συμμετοχή πολλών γνωστών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διεξήχθη και φιλανθρωπικός αγώνας υπέρ του συλλόγου «Φλόγα», από τον οποίο συγκεντρώθηκαν 7.400 ευρώ μέσω των εύστοχων σουτ των παικτών.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση και μίλησε για μια σειρά θεμάτων, από την καλοκαιρινή προετοιμασία έως το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR.
«Το σπίτι μου είναι εδώ»Αρχικά, ο Ισπανός φόργουορντ αναφέρθηκε στη διοργάνωση, λέγοντας: «Δεν μπορώ να παίξω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε εδώ. Ήμασταν στη Μύκονο την περασμένη σεζόν, είναι ένα εξαιρετικό τουρνουά. Έχουν καλές ομάδες, ποιοτικούς παίκτες, με αρκετούς απ’ αυτούς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι είναι βετεράνοι, όλοι προσπαθούν να νικήσουν, οπότε είναι ανταγωνιστικό. Θα είμαστε με τα παιδιά και θα διασκεδάσουμε».
Στη συνέχεια μίλησε για τη σημασία της δουλειάς που γίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
«Έχει τεράστια σημασία. Έτσι προετοιμάζεσαι για την επόμενη σεζόν, έτσι προετοιμάζεις το σώμα σου, ετοιμάζεις το μυαλό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση της επόμενης σεζόν και έτσι γίνεσαι καλύτερος παίκτης. Στο ΝΒΑ τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι πεινασμένος και να γίνεσαι καλύτερος».
Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο έδωσε την πιο χαρακτηριστική απάντηση της βραδιάς: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».
🗣️ Οι δηλώσεις του Χουάντσο.#paobc pic.twitter.com/Qa2Y5sMhG7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 18, 2026
Η απάντηση του ΓιαννακόπουλουΛίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ισπανού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κοινοποίησε φωτογραφία από τις δηλώσεις του Ερνανγκόμεθ, συνοδεύοντάς την με ένα πράσινο τριφύλλι, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έμπρακτη επιβεβαίωση της εκτίμησης που υπάρχει προς το πρόσωπο του παίκτη.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η μουσική επιλογή που συνόδευσε το story. Ο Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε το τραγούδι «For Every Forever», οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν τη φράση «For every every forever ever», η οποία μεταφράζεται ως «Για κάθε, κάθε, για πάντα, πάντα».
Τι είπε για Ομπράντοβιτς, τελικούς και ΜουντιάλΟ Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απαντώντας με χιούμορ: «Ανακοινώθηκε; Θα ανακοινωθεί; Ε, θα μιλήσουμε τότε όταν ανακοινωθεί».
Για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και τις σχέσεις των παικτών μετά το τέλος της σειράς, τόνισε: «Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε».
Τέλος, αναφέρθηκε και στην πορεία της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ: «Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ματς, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μία μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί».
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