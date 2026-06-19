Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ επέστρεψε στην Αθήνα για το «Βλέμμα του Οδυσσέα» 30 χρόνια μετά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Αγγελόπουλο

Πέντε δεκαετίες μεγάλης κινηματογραφικής πορείας

Η συνεργασία του Καϊτέλ με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της πολυετούς καριέρας του. Παρότι ο Αμερικανός ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, το «Βλέμμα του Οδυσσέα» κατέχει ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του.Η παρουσία του στην Αθήνα, τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, λειτούργησε ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και στην παρακαταθήκη που άφησε στον παγκόσμιο κινηματογράφο.Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με καριέρα που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που άφησαν εποχή, όπως οι «Κακόφημοι Δρόμοι» και ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, τα «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, τα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, το «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, καθώς και τα «Moonrise Kingdom» και «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του Γουές Άντερσον.Υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο Καϊτέλ παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του διεθνούς κινηματογράφου, γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην έναρξη του φετινού Athens Open Air Film Festival.