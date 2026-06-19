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Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ επέστρεψε στην Αθήνα για το «Βλέμμα του Οδυσσέα» 30 χρόνια μετά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ επέστρεψε στην Αθήνα για το «Βλέμμα του Οδυσσέα» 30 χρόνια μετά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός άνοιξε το 16ο Athens Open Air Film Festival στο Θέατρο Κολωνού
Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού έζησε η Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ο Χάρβεϊ Καϊτέλ βρέθηκε στο Θέατρο Κολωνού για την επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival, παρουσιάζοντας το εμβληματικό «Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τριάντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας που σημάδεψε τον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
Η παρουσία του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού στην Αθήνα αποτέλεσε από μόνη της ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Το κοινό που βρέθηκε στο Θέατρο Κολωνού είχε την ευκαιρία να δει από κοντά έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο οποίος συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ηθοποιοί με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ ανέβηκε στη σκηνή πριν από την προβολή της ταινίας, χαιρετώντας το κοινό και εκφράζοντας τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της καριέρας του.
Στην ταινία, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ ενσαρκώνει έναν σκηνοθέτη που ταξιδεύει στα Βαλκάνια αναζητώντας τρεις χαμένες μπομπίνες φιλμ, σε ένα οδοιπορικό μνήμης, ιστορίας και προσωπικής αναζήτησης. Το έργο απέσπασε διεθνή αναγνώριση και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της φιλμογραφίας του Έλληνα δημιουργού.
Η παρουσία του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού στην Αθήνα αποτέλεσε από μόνη της ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Το κοινό που βρέθηκε στο Θέατρο Κολωνού είχε την ευκαιρία να δει από κοντά έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο οποίος συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ηθοποιοί με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ ανέβηκε στη σκηνή πριν από την προβολή της ταινίας, χαιρετώντας το κοινό και εκφράζοντας τη χαρά του που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της καριέρας του.
Μια ταινία-σταθμός του ευρωπαϊκού κινηματογράφουΤο «Βλέμμα του Οδυσσέα», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1995, θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα του Θόδωρου Αγγελόπουλου και μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές παραγωγές της δεκαετίας του 1990.
Στην ταινία, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ ενσαρκώνει έναν σκηνοθέτη που ταξιδεύει στα Βαλκάνια αναζητώντας τρεις χαμένες μπομπίνες φιλμ, σε ένα οδοιπορικό μνήμης, ιστορίας και προσωπικής αναζήτησης. Το έργο απέσπασε διεθνή αναγνώριση και βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της φιλμογραφίας του Έλληνα δημιουργού.
Η ιδιαίτερη σχέση με τον ΑγγελόπουλοΗ συνεργασία του Καϊτέλ με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της πολυετούς καριέρας του. Παρότι ο Αμερικανός ηθοποιός έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, το «Βλέμμα του Οδυσσέα» κατέχει ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του.
Η παρουσία του στην Αθήνα, τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, λειτούργησε ως ένας συμβολικός φόρος τιμής στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και στην παρακαταθήκη που άφησε στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
Πέντε δεκαετίες μεγάλης κινηματογραφικής πορείαςΟ Χάρβεϊ Καϊτέλ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με καριέρα που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που άφησαν εποχή, όπως οι «Κακόφημοι Δρόμοι» και ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, τα «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, τα «Μαθήματα Πιάνου» της Τζέιν Κάμπιον, το «Θέλμα και Λουίζ» του Ρίντλεϊ Σκοτ, καθώς και τα «Moonrise Kingdom» και «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του Γουές Άντερσον.
Υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο Καϊτέλ παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του διεθνούς κινηματογράφου, γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην έναρξη του φετινού Athens Open Air Film Festival.
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