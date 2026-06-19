Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο, δείτε βίντεο

Παγωμάρα στο ματς με το Κατάρ μετά το σκληρό μαρκάρισμα που προκάλεσε την αποβολή του Μαντίμπο - Ο όρκος νίκης και η αφιέρωση του 4ου γκολ