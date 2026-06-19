Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 εθνική Καναδά τραυματισμός

Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο, δείτε βίντεο

Παγωμάρα στο ματς με το Κατάρ μετά το σκληρό μαρκάρισμα που προκάλεσε την αποβολή του Μαντίμπο - Ο όρκος νίκης και η αφιέρωση του 4ου γκολ

Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο, δείτε βίντεο
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Δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ισμαέλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο αριστερό πόδι και να αποχωρεί με φορείο.

Ο Καναδός μέσος χτύπησε μετά από μαρκάρισμα του Μαντίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννιά, με τον ποδοσφαιριστή των Αράβων να μην μπορεί να πιστέψει τι έκανε, άθελά του.



Αμέσως μετά τη σκληρή αυτή φάση, παίκτες και των δύο ομάδων έδειχναν σοκαρισμένοι, με τους συμπαίκτες του μέσου της Σασουόλο να σχηματίζουν κύκλο γύρω του προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σοκ για τον Καναδά: Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ και αποχώρηση με φορείο, δείτε βίντεο


Ο Κονέ αποχώρησε εντέλει με φορείο ανάμεσα σε αποσβολωμένους συμπαίκτες και αντιπάλους, κάνοντας μάλιστα νεύμα στους οπαδούς που τον αποθέωσαν.

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Λίγο αργότερα, ο Καναδάς πέτυχε και τέταρτο τέρμα, με τον Σαλιμπά να το αφιερώνει άμεσα στον άτυχο συμπατριώτη του, σηκώνοντας μία φανέλα του.





Πηγή:www.gazzetta.gr
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