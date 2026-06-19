Πάρτι κορυφής στο Βανκούβερ για τον Καναδά με χατ-τρικ του Ντέιβιντ, 6-0 το Κατάρ, δείτε τα γκολ
Πάρτι κορυφής στο Βανκούβερ για τον Καναδά με χατ-τρικ του Ντέιβιντ, 6-0 το Κατάρ, δείτε τα γκολ
Οι Καναδοί διέλυσαν το Κατάρ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες - Σοβαρός τραυματισμός του Κονέ
Σε... παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Καναδάς τον αγώνα του με Κατάρ στο «BC Place» του Βανκούβερ, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0 (με χατ-τρικ του Τζόναθαν Ντέιβιντ) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Μία νίκη που έφερε πλέον τους Καναδούς στην κορυφή του γκρουπ μαζί με την Ελβετία -που συνέτριψε νωρίτερα τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 4-1- αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων.
Μετά από ένα «αναγνωριστικό» πρώτο τέταρτο οι Καναδοί βρήκαν... δίχτυα με τον Λάριν στο 16’.
Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, κάνοντας «εφιαλτική» τη συνέχεια για την ομάδα του.
Ο Ντέιβιντ στο 45’+3’ έκανε το 3-0 για να ακολουθήσουν άλλα τρία γκολ απ’ τους Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90’+2’) που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο 53’ το Κατάρ έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Μαντίπο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα έπειτα από έλεγχο του VAR, μετά από ένα τρομερά επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω στον Ισμαέλ Κονέ, ο οποίος τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή.
Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι (Χιλή)
Κίτρινες: 9 ‘ Κορνίλιους - 62’ Φάτχι
Αποβολές: 32’ Αλ Αμίν (απευθείας κόκκινη), 53’ Μαντίπο (απευθείας κόκκινη)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46’ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83’ Σίγκουρ), Κονέ (57’ λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71’ Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.
ΚΑΤΑΡ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46’ Αλ Μανάι), Μαντιμπό, Εντμίλσον Ζούνιορ (46’ Φατχί, 87' Λούκας Μέντες), Αφίφ (59’ Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40’ Αλ Μπράκε).
Μετά από ένα «αναγνωριστικό» πρώτο τέταρτο οι Καναδοί βρήκαν... δίχτυα με τον Λάριν στο 16’.
Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, κάνοντας «εφιαλτική» τη συνέχεια για την ομάδα του.
Ο Ντέιβιντ στο 45’+3’ έκανε το 3-0 για να ακολουθήσουν άλλα τρία γκολ απ’ τους Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90’+2’) που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο 53’ το Κατάρ έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Μαντίπο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα έπειτα από έλεγχο του VAR, μετά από ένα τρομερά επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω στον Ισμαέλ Κονέ, ο οποίος τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή.
Διαιτητής: Κρίστιαν Γκαράι (Χιλή)
Κίτρινες: 9 ‘ Κορνίλιους - 62’ Φάτχι
Αποβολές: 32’ Αλ Αμίν (απευθείας κόκκινη), 53’ Μαντίπο (απευθείας κόκκινη)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρτς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερό (71’ Σάφελμπεργκ), Κορνίλιους (46’ Μπομπίτο), Λαριέα, Μπιουκανάν (83’ Σίγκουρ), Κονέ (57’ λ.τρ. Σαλίμπα), Εουστάκιο, Άλι Αχμέντ (71’ Ολουβασέγι), Ντάβιντ, Λάριν.
ΚΑΤΑΡ (Χουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Αλ Ουί, Μιγκέλ, Χούχι, Αλ Αμίν, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46’ Αλ Μανάι), Μαντιμπό, Εντμίλσον Ζούνιορ (46’ Φατχί, 87' Λούκας Μέντες), Αφίφ (59’ Αλ Χουσαΐν), Αμπντουρισάγκ (40’ Αλ Μπράκε).
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