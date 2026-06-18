Γιούλη Τσαγκαράκη για τις «Σέρρες»: Για ένα δεκαήμερο έβλεπα παντού το πρόσωπό μου, ήταν σοκαριστικό
Γιούλη Τσαγκαράκη για τις «Σέρρες»: Για ένα δεκαήμερο έβλεπα παντού το πρόσωπό μου, ήταν σοκαριστικό
Δεν ήμουν συνηθισμένη στην απότομη αναγνωρισιμότητα, διευκρίνισε η ηθοποιός
Στην απήχηση που είχε ο ρόλος της «θείας Σταματίνας» στις «Σέρρες» στάθηκε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η ηθοποιός που υποδύθηκε τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση, εξομολογήθηκε πως υπήρξε περίοδος που έβλεπε το πρόσωπό της να φιγουράρει παντού. Αυτό ήταν κάτι σοκαριστικό για εκείνη αφού, όπως εξήγησε, δεν είχε εξοικειωθεί με τη δημοσιότητα.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τοποθετήθηκε σχετικά με την επίδραση που είχε η «θεία Σταματίνα». Μετά την προβολή των επεισοδίων, συνειδητοποίησε πόσο θερμά υποδέχθηκε το κοινό την ιστορία της Σταματίνας, μια πιο ευάλωτη πλευρά της οποίας αποκαλύφθηκε στους τηλεθεατές.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το κατάλαβα μετά την προβολή των επεισοδίων. Πήρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που εκφράζονταν με ζεστασιά. Ευτυχώς, ο κόσμος κατάλαβε ότι γεννιέσαι γυναίκα ή αντίστοιχα άντρας ίντερσεξ. Στην ενημέρωσή μας στη σειρά ήταν και η κοινότητα Intersex Greece, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτό το στοιχείο που είχε βάλει ο Γιώργος στη Σταματίνα, γιατί είδαμε τη ρωγμή της. Οι ''Σέρρες'' μού έμαθαν πολλά πράγματα. Άλλαξαν όλη την επαγγελματική μου πορεία, ''πριν και μετά τις Σέρρες''. Όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε σημασία, είχε και παραείχε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, με μια καλή σειρά στην τηλεόραση έχεις μεγαλύτερη προβολή».
Όσον αφορά στην ξαφνική δημοσιότητα που ακολούθησε, η ηθοποιός αναγνώρισε πως δεν ήταν εξοικειωμένη. Το γεγονός δε ότι μία συγκεκριμένη σκηνή με την ίδια κατέκλυσε το διαδίκτυο της προκάλεσε σοκ. «Με τρόμαζε. Ειδικά όταν έπαιζε το επεισόδιο με την περίφημη ατάκα μου, ''ΙΚΤΟΛΑ'', όπου η θεία Σταματίνα άλλαζε τη σειρά των γραμμάτων στο αρκτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+. Εκείνο το δεκαήμερο έβλεπα παντού το πρόσωπό μου, ήταν σοκαριστικό. Δεν ήμουν συνηθισμένη σε αυτή την απότομη αναγνωρισιμότητα», πρόσθεσε.
«Ζούμε στην εποχή των likes και των virals που διαδέχονται το ένα το άλλο με απίστευτη ταχύτητα. Είμαι 51 ετών και εδώ που βρίσκομαι, μπορώ να καταλάβω ότι όλο αυτό κάποια στιγμή τελειώνει και θα έρθει το επόμενο viral. Δεν θα είχε πια την ίδια δυναμική το ''ΙΚΤΟΛΑ'' που έπαιζε παντού», είπε κλείνοντας.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Γιούλη Τσαγκαράκη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και τοποθετήθηκε σχετικά με την επίδραση που είχε η «θεία Σταματίνα». Μετά την προβολή των επεισοδίων, συνειδητοποίησε πόσο θερμά υποδέχθηκε το κοινό την ιστορία της Σταματίνας, μια πιο ευάλωτη πλευρά της οποίας αποκαλύφθηκε στους τηλεθεατές.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το κατάλαβα μετά την προβολή των επεισοδίων. Πήρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που εκφράζονταν με ζεστασιά. Ευτυχώς, ο κόσμος κατάλαβε ότι γεννιέσαι γυναίκα ή αντίστοιχα άντρας ίντερσεξ. Στην ενημέρωσή μας στη σειρά ήταν και η κοινότητα Intersex Greece, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτό το στοιχείο που είχε βάλει ο Γιώργος στη Σταματίνα, γιατί είδαμε τη ρωγμή της. Οι ''Σέρρες'' μού έμαθαν πολλά πράγματα. Άλλαξαν όλη την επαγγελματική μου πορεία, ''πριν και μετά τις Σέρρες''. Όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε σημασία, είχε και παραείχε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, με μια καλή σειρά στην τηλεόραση έχεις μεγαλύτερη προβολή».
Όσον αφορά στην ξαφνική δημοσιότητα που ακολούθησε, η ηθοποιός αναγνώρισε πως δεν ήταν εξοικειωμένη. Το γεγονός δε ότι μία συγκεκριμένη σκηνή με την ίδια κατέκλυσε το διαδίκτυο της προκάλεσε σοκ. «Με τρόμαζε. Ειδικά όταν έπαιζε το επεισόδιο με την περίφημη ατάκα μου, ''ΙΚΤΟΛΑ'', όπου η θεία Σταματίνα άλλαζε τη σειρά των γραμμάτων στο αρκτικόλεξο ΛΟΑΤΚΙ+. Εκείνο το δεκαήμερο έβλεπα παντού το πρόσωπό μου, ήταν σοκαριστικό. Δεν ήμουν συνηθισμένη σε αυτή την απότομη αναγνωρισιμότητα», πρόσθεσε.
«Ζούμε στην εποχή των likes και των virals που διαδέχονται το ένα το άλλο με απίστευτη ταχύτητα. Είμαι 51 ετών και εδώ που βρίσκομαι, μπορώ να καταλάβω ότι όλο αυτό κάποια στιγμή τελειώνει και θα έρθει το επόμενο viral. Δεν θα είχε πια την ίδια δυναμική το ''ΙΚΤΟΛΑ'' που έπαιζε παντού», είπε κλείνοντας.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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