Η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει με τα δύο βραβεία από τα Mad VMA: Στην πραγματικότητα στα χέρια μου κρατάω την αγάπη σας
Η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει με τα δύο βραβεία από τα Mad VMA: Στην πραγματικότητα στα χέρια μου κρατάω την αγάπη σας
Όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχετε εσείς, έγραψε η τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον κόσμο
Την ευγνωμοσύνη της προς τον κόσμο θέλησε να εκφράσει η Κατερίνα Λιόλιου μετά τη βράβευσή της στα Mad VMA. Η τραγουδίστρια απέσπασε δύο βραβεία στη φετινή διοργάνωση και μέσα από μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram δήλωσε ότι οι διακρίσεις οφείλονται στην αγάπη που δείχνουν οι θαυμαστές της.
Εκείνοι αποτελούν πηγή δύναμης για την ίδια στην υλοποίηση των ονείρων της, τόνισε επίσης η Κατερίνα Λιόλιου, ποζάροντας χαμογελαστή με τα βραβεία στα χέρια της.
Όπως έγραψε η τραγουδίστρια στη δημοσίευση που έκανε: «Κρατάω 2 βραβεία στα χέρια μου, αλλά στην πραγματικότητα κρατάω την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ που είστε η δύναμη πίσω από κάθε όνειρο και κάθε βήμα μου. Όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχετε εσείς».
Η ανάρτηση της Κατερίνας Λιόλιου
Εκείνοι αποτελούν πηγή δύναμης για την ίδια στην υλοποίηση των ονείρων της, τόνισε επίσης η Κατερίνα Λιόλιου, ποζάροντας χαμογελαστή με τα βραβεία στα χέρια της.
Όπως έγραψε η τραγουδίστρια στη δημοσίευση που έκανε: «Κρατάω 2 βραβεία στα χέρια μου, αλλά στην πραγματικότητα κρατάω την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ που είστε η δύναμη πίσω από κάθε όνειρο και κάθε βήμα μου. Όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχετε εσείς».
Η ανάρτηση της Κατερίνας Λιόλιου
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