Άσχημα τα μαντάτα για τη Μέγκαν Μαρκλ: Κινδυνεύει με ζημία 5 εκατ. δολαρίων, αν δεν πουλήσει τις μαρμελάδες της πριν λήξουν

Σε μία προσπάθεια να διαθέσει τα προϊόντα του lifestyle brand της, η δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσε μία νέα συνεργασία





Σε μία προσπάθεια να πουλήσει τα προϊόντα του lifestyle brand της, As Ever, η Μαρκλ προχώρησε σε μια νέα συνεργασία για τσάι matcha με την εταιρεία ροφημάτων ευεξίας Clevr Blends.







«Στηρίζω με υπερηφάνεια τη Χάνα και την Clevr Blends εδώ και τόσα χρόνια», έγραψε στη λεζάντα φωτογραφίας στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με τη Μεντόζα καθισμένη σε ένα τραπέζι. «Είμαι ενθουσιασμένη γι’ αυτή τη συνεργασία με μία από τις αγαπημένες μου φίλες και δύο από τα αγαπημένα μου brands», συνέχισε η 44χρονη Μαρκλ.



Η Μεντόζα αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της άλλοτε ηθοποιού, γράφοντας: «Η πιο γλυκιά. Πάντα είμαι τόσο περήφανη που λέω ότι η Clevr αντλεί τη δύναμή της από γυναίκες που στηρίζουν η μία την άλλη. Πολλή αγάπη».







Το πακέτο εξαντλήθηκε γρήγορα και δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Η Μαρκλ είναι εδώ και χρόνια επενδύτρια και πελάτισσα της Clevr Blends, ενώ το 2023 είχε εμφανιστεί και σε διαφήμιση καφέ της εταιρείας. Η νέα συνεργασία της πρώην πρωταγωνίστριας της σειράς «Suits» έρχεται, ωστόσο, μετά από δημοσίευμα που υποστήριξε ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εάν δεν πουλήσει τις μαρμελάδες της As Ever πριν λήξουν.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει τα αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής και τα βάζα με τσάι, όπως ανέφερε η Daily Mail.



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Η Μαρκλ λάνσαρε το brand As Ever τον Απρίλιο του 2025, διαθέτοντας μαρμελάδες, τσάι, καθώς και μείγματα για μπισκότα και κρέπες. Εκείνη την περίοδο, η δούκισσα του Σάσεξ εξάντλησε τα αποθέματά της μέσα σε λίγα λεπτά και προχώρησε σε νέα διάθεση προϊόντων μερικούς μήνες αργότερα. Φέρεται μάλιστα να παρήγγειλε δεκαπλάσια ποσότητα σε σχέση με την αρχική παραγγελία της, λόγω της αυξημένης ζήτησης, ενώ συνέχισε να ενισχύει τα αποθέματά της, καθώς τα προϊόντα εξαντλούνταν.



Πηγές είχαν αναφέρει παλαιότερα στο Page Six ότι η Μέγκαν Μαρκλ έμεινε με μεγάλο πλεόνασμα μαρμελάδας, αφού τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα φέρεται να αποκάλυψε ότι διέθετε περίπου 650.190 απούλητα βάζα. Ωστόσο, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, τα επίσημα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της εταιρείας της πρώην γαλαζοαίματης δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.



Άσχημα είναι τα μαντάτα για τη Μέγκαν Μαρκλ , η οποία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ζημία πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, αν δεν καταφέρει να διαθέσει τις μαρμελάδες της πριν λήξουν.Σε μία προσπάθεια να πουλήσει τα προϊόντα του lifestyle brand της, As Ever, η Μαρκλ προχώρησε σε μια νέα συνεργασία για τσάι matcha με την εταιρεία ροφημάτων ευεξίας Clevr Blends.Η δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω Instagram το Strawberry Matcha Set, αξίας 56 δολαρίων, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί. Το προϊόν δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο brand της, As Ever, και την εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, την οποία διευθύνει η φίλη της, Χάνα Μεντόζα.«Στηρίζω με υπερηφάνεια τη Χάνα και την Clevr Blends εδώ και τόσα χρόνια», έγραψε στη λεζάντα φωτογραφίας στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με τη Μεντόζα καθισμένη σε ένα τραπέζι. «Είμαι ενθουσιασμένη γι’ αυτή τη συνεργασία με μία από τις αγαπημένες μου φίλες και δύο από τα αγαπημένα μου brands», συνέχισε η 44χρονη Μαρκλ.Η Μεντόζα αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της άλλοτε ηθοποιού, γράφοντας: «Η πιο γλυκιά. Πάντα είμαι τόσο περήφανη που λέω ότι η Clevr αντλεί τη δύναμή της από γυναίκες που στηρίζουν η μία την άλλη. Πολλή αγάπη».Παράλληλα, η εταιρεία προώθησε το νέο μείγμα, χαρακτηρίζοντάς το ως την «πιο γλυκιά συνεργασία» και αναφέροντας ότι περιλαμβάνει «όλα όσα χρειάζεστε για ζουμερά, γεμάτα ανεμελιά και μαρμελάδα καλοκαιρινά matcha latte». Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της As Ever, το μείγμα matcha διατίθεται μαζί με «αγαπημένο» άλειμμα φράουλας της Μαρκλ και διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής.Το πακέτο εξαντλήθηκε γρήγορα και δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Η Μαρκλ είναι εδώ και χρόνια επενδύτρια και πελάτισσα της Clevr Blends, ενώ το 2023 είχε εμφανιστεί και σε διαφήμιση καφέ της εταιρείας. Η νέα συνεργασία της πρώην πρωταγωνίστριας της σειράς «Suits» έρχεται, ωστόσο, μετά από δημοσίευμα που υποστήριξε ότι ενδέχεται να υποστεί ζημία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εάν δεν πουλήσει τις μαρμελάδες της As Ever πριν λήξουν.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει περιθώριο έως το επόμενο καλοκαίρι για να διαθέσει τα αποθέματα, ενώ η απώλεια κερδών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν δεν καταφέρει να πουλήσει και τα διακοσμητικά λουλούδια ζαχαροπλαστικής και τα βάζα με τσάι, όπως ανέφερε η Daily Mail.Η Μαρκλ λάνσαρε το brand As Ever τον Απρίλιο του 2025, διαθέτοντας μαρμελάδες, τσάι, καθώς και μείγματα για μπισκότα και κρέπες. Εκείνη την περίοδο, η δούκισσα του Σάσεξ εξάντλησε τα αποθέματά της μέσα σε λίγα λεπτά και προχώρησε σε νέα διάθεση προϊόντων μερικούς μήνες αργότερα. Φέρεται μάλιστα να παρήγγειλε δεκαπλάσια ποσότητα σε σχέση με την αρχική παραγγελία της, λόγω της αυξημένης ζήτησης, ενώ συνέχισε να ενισχύει τα αποθέματά της, καθώς τα προϊόντα εξαντλούνταν.Πηγές είχαν αναφέρει παλαιότερα στο Page Six ότι η Μέγκαν Μαρκλ έμεινε με μεγάλο πλεόνασμα μαρμελάδας, αφού τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα φέρεται να αποκάλυψε ότι διέθετε περίπου 650.190 απούλητα βάζα. Ωστόσο, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, τα επίσημα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της εταιρείας της πρώην γαλαζοαίματης δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Εκπρόσωπος της Μαρκλ δήλωσε επίσης στο Page Six: «Το πρόβλημα με όλες αυτές τις επαναλαμβανόμενες καταστροφολογικές ιστορίες της Άλισον Μπόσοφ στη Daily Mail για την As Ever είναι ότι θυμίζουν τη “Μέρα της Μαρμότας”: η ίδια πρόβλεψη, οι ίδιες ανώνυμες πηγές, η ίδια βεβαιότητα, και παρ’ όλα αυτά εξακολουθούμε να περιμένουμε την Αποκάλυψη που μας υποσχέθηκαν το 2024».