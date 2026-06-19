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Σενάριο από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντε Φράι που φεύγει από την Ίντερ
Σενάριο από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντε Φράι που φεύγει από την Ίντερ
Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ μένει ελεύθερος από την ομάδα του Μιλάνου και εξετάζει τις επιλογές του
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα: «Ο Ντε Φράι εξετάζει ένα μέλλον μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει, μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο (5/2/92) Ολλανδό στόπερ.
Ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην εθνική Ολλανδίας μετράει 79 ματς και 4 γκολ.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 ματς, 13 γκολ και 8 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ με την οποία είχε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ.
Μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014, όπου έπαιξε σε 118 ματς, ενώ σημείωσε 10 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ. Το 2018 τον απέκτησε η Ίντερ με την οποία έκανε τεράστια καριέρα και ήταν βασικό στέλεχος.
Η ανάρτηση για τον Ντε Φράι
Πηγή:www.gazzetta.gr
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα: «Ο Ντε Φράι εξετάζει ένα μέλλον μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει, μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις ήρθε από τον Παναθηναϊκό», έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο (5/2/92) Ολλανδό στόπερ.
Ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην εθνική Ολλανδίας μετράει 79 ματς και 4 γκολ.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 ματς, 13 γκολ και 8 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ με την οποία είχε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ.
Μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014, όπου έπαιξε σε 118 ματς, ενώ σημείωσε 10 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ. Το 2018 τον απέκτησε η Ίντερ με την οποία έκανε τεράστια καριέρα και ήταν βασικό στέλεχος.
Η ανάρτηση για τον Ντε Φράι
Esclusiva: #DeVrij valuta un futuro lontano dall’#Inter, a maggior ragione se l’offerta fosse sempre al ribasso. Il contratto è in scadenza, una tra le proposte più importanti gli è arrivata dal #Panathinaikos— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 18, 2026
Πηγή:www.gazzetta.gr
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