Η Άννα Μαρία Βέλλη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της





Αρχικά, μίλησε για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή μέσα από ένα βίντεο στο YouTube, αναφερόμενη αναλυτικά στην πρόταση γάμου και στα σχέδιά τους. Όπως αποκάλυψε, η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό, ενώ ο γάμος που προγραμματίζουν θα είναι πολιτικός.



Όσο για πότε έγινε η πρόταση και γιατί άργησε να το ανακοινώσει, η Άννα Μαρία Βέλλη δήλωσε: «Η πρόταση έγινε πριν από δύο μήνες, ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά ήθελα πρώτα να το μοιραστώ με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους και δεν ήθελα να το μάθουν από ένα βίντεο ή post, οπότε κρατήθηκα και είπα να μιλήσω πρώτα στους φίλους μου, θα το πω στους κοντινούς μου ανθρώπους και όταν νιώσω έτοιμη για να μην το μάθουν από το youtube, τότε θα κάνω και ένα βίντεο να μοιραστώ τη χαρά μου».



Στη συνέχεια, η YouTuber εξήγησε πως η καθημερινότητά τους δεν αλλάζει ουσιαστικά, αλλά ο γάμος έχει πρακτική σημασία για το μέλλον: «Ζούμε μαζί, έχουμε ένα σπίτι μαζί, τα γατιά μας τα έχουμε μαζί. Υπάρχει αυτό και δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει όμως για το κράτος και αν θέλουμε αύριο, μεθαύριο να κάνουμε παιδιά, αν θέλουμε να αγοράσουμε σπίτι».



Αναφερόμενη στις λεπτομέρειες της πρότασης, η Άννα Μαρία Βέλλη αποκάλυψε ότι έγινε στη Ρουάντα, σημειώνοντας: «Η πρόταση έγινε στη Ρουάντα, κάποιοι το καταλάβατε γιατί δυστυχώς το ξεχνούσα και σε κάποια πλάνα από το vlog φαίνεται το δαχτυλίδι. Υπάρχει ένα σχόλιο αλλά δεν έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Από ότι μου είπε, είχε πάρει το δαχτυλίδι αρκετό καιρό πριν, αλλά λόγω της αγάπης μας για τα ταξίδια ήθελε να μου κάνει την πρόταση σε ένα από τα ταξίδια μας».



Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης

Όσον αφορά τα σχέδια του γάμου, η Άννα Μαρία Βέλλη ξεκαθάρισε ότι θα κάνουν πολιτικό γάμο, ο οποίος θα συνοδευτεί από ένα μεγάλο πάρτι για φίλους και αγαπημένα πρόσωπα: «Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι».



Η YouTuber δεν μιλάει συχνά για την προσωπική της ζωή, ωστόσο σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε πει για τη σχέση τους: «Με τον σύντροφό μου γνωριζόμαστε απ’ όταν ήμουν 2017. Ήμασταν πέντε χρόνια μαζί και μετά χωρίσαμε. Ο σύντροφός μου με ξέρει καλύτερα και από τον μπαμπά μου».