Μαρία Καβογιάννη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από θεατρική παράσταση του 1993
Μαρία Καβογιάννη studio Κλεισθένης Γενέθλια

Μαρία Καβογιάννη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από θεατρική παράσταση του 1993

Το studio Κλεισθένης δημοσίευσε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού

Μαρία Καβογιάννη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από θεατρική παράσταση του 1993
Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η Μαρία Καβογιάννη και το Studio Κλεισθένης θέλησε να της ευχηθεί, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από το παρελθόν.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1993 και απεικονίζει την ηθοποιό πάνω στη θεατρική σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ένα αταίριαστο ζευγάρι»στο θέατρο Αθηνά. Στο πλευρό της βρίσκεται η συμπρωταγωνίστριά της, Κατερίνα Πετούση.

«Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε στις πρόβες της παράστασης Ένα αταίριαστο ζευγάρι στο Θέατρο Αθηνά στις 30 Νοεμβρίου του 1993 μαζί με την Κατερίνα Πετούση», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη φωτογραφία

