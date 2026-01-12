Τζένη Καρέζη: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1966 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού

«

Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε η Τζένη Καρέζη, μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ηθοποιός με σπάνια ποιότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, συνδύασε την ομορφιά με την ευφυΐα και την καλλιτεχνική τόλμη, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τις εποχές. Κάθε της ερμηνεία κουβαλούσε αλήθεια, πάθος και προσωπικό στίγμα, ενώ η στάση ζωής της ανέδειξε μια γυναίκα με ήθος, άποψη και έντονη κοινωνική συνείδηση. Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης την απαθανατίζει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά την αναχώρησή της για την Κύπρο, στις 3 Μαΐου 1966, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Κώστα Καρά (αριστερά) και Στέφανο

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: