Τζένη Καρέζη: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1966 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού
Σαν σήμερα γεννήθηκε η αείμνηστη ηθοποιός και το Studio Κλεισθένης την τίμησε με μια ανάρτηση στο Instagram
Φέρνοντας στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία της Τζένης Καρέζη από το 1996 τίμησε το studio Κλεισθένης την αείμνηστη ηθοποιό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Τον συγκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, κατά την αναχώρησή της για την Κύπρο, όπου θα παρουσίαζε την παράσταση «Η κυρία εκυκλοφόρησε».
Στο κείμενο που συνόδευε την εικόνα γίνεται λόγος για μία από τις πιο σημαντικές μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου, για μία ηθοποιό με σπάνια ποιότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, συνδύασε την ομορφιά με την ευφυΐα και την καλλιτεχνική τόλμη.
«Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε η Τζένη Καρέζη, μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ηθοποιός με σπάνια ποιότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, συνδύασε την ομορφιά με την ευφυΐα και την καλλιτεχνική τόλμη, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τις εποχές. Κάθε της ερμηνεία κουβαλούσε αλήθεια, πάθος και προσωπικό στίγμα, ενώ η στάση ζωής της ανέδειξε μια γυναίκα με ήθος, άποψη και έντονη κοινωνική συνείδηση. Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης την απαθανατίζει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά την αναχώρησή της για την Κύπρο, στις 3 Μαΐου 1966, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Κώστα Καρά (αριστερά) και Στέφανο Ληναίο. Εκεί θα παρουσιάσουν τη μεγάλη επιτυχία του προηγούμενου χειμώνα, το έργο των Γιάλαμα - Πρετεντέρη “Η κυρία εκυκλοφόρησε”, που ανέβηκε στο Θέατρο Κεντρικόν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Νικολαΐδη».Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση:
