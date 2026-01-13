Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Λέων Γιοχάη: Με πιάνει στρες όταν δεν βγάζω λεφτά, μιλάω με το ΑΙ δέκα ώρες την ημέρα
Ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός από το Dragon’s Den μίλησε για τις δυνατότητες και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για το προσωπικό κόστος της διαρκούς ενασχόλησης με αυτήν
Στο άγχος που βιώνει όταν δεν έχει οικονομικά έσοδα και στη δεκάωρη καθημερινή του ενασχόληση με την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρθηκε ο Λέων Γιοχάη, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο το ΑΙ έχει ενταχθεί στην επαγγελματική και προσωπική του καθημερινότητα.
Ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός από το «Dragon’s Den» μίλησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή «EQ» για τον καθοριστικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αλλάξουν ριζικά τον τομέα της υγείας. Όπως ανέφερε, «με το ΑΙ δεν θα υπάρχει καρκίνος σε 10 χρόνια από τώρα. Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Η εταιρεία που τρέχει τα μοντέλα δεν θα χρειάζεται να περιμένεις για τα τεστ 10 χρόνια».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει δραστικά την επιστημονική πρόοδο, σημειώνοντας ότι «θα λυθούν οι μισές ασθένειες, για να μην πω όλες». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις εξελίξεις γύρω από την αντιγήρανση, υποστηρίζοντας ότι «το anti-aging, επίσης. Σε 5-10 χρόνια δεν θα γερνάμε. Θα γίνει slow down στο γήρας και σιγά σιγά θα πηγαίνει προς τα πίσω».
Ωστόσο, ο Λέων Γιοχάη στάθηκε και στις σκοτεινές πλευρές της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας, τονίζοντας την ανάγκη να τεθούν όρια. Όπως είπε, «το ΑΙ τρέχει τα μοντέλα πάρα πολύ. Άρα καλό θα κάνει σίγουρα. Το κακό είναι ότι εμείς πρέπει να βάλουμε κόφτη. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα σε έναν υπολογιστή και να ρωτάς συνέχεια».
Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η ίδια η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει εθιστική, αποκαλύπτοντας: «Είναι εθιστικό. Εγώ μιλάω 10 ώρες με το ΑΙ». Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις κοινωνικές συνέπειες, λέγοντας ότι «πιστεύω όμως ότι θα βγάλει δέκα φορές πιο καταθλιπτικούς ανθρώπους».
Αναφερόμενος σε προσωπικό επίπεδο, ο επιχειρηματίας σημείωσε ότι αν είχε στη διάθεσή του αυτή την τεχνολογία νωρίτερα, η πορεία της ζωής του θα ήταν εντελώς διαφορετική: «Αυτό που ζω με το ΑΙ τώρα, αν το είχα 20 χρόνια πριν. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή μου. Αντί για 10 χρόνια, θα είχα κάνει 200 και κάποια άλλα δεν θα τα είχα κάνει καθόλου».
Κλείνοντας, δεν έκρυψε το άγχος που τον συνοδεύει, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω να κάνω όλα όσα θέλω. Με πιάνει στρες όταν δεν βγάζω λεφτά».
Δείτε το βίντεο
