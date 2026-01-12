Πάνος Σόμπολος για Γιώργο Παπαδάκη: Πρόσφερε πολλά στην ενημέρωση και στο κοινωνικό σύνολο
Δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν πρώτος στις εκπομπές για χρόνια, ανέφερε για τον αείμνηστο δημοσιογράφο
Ως έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στην ενημέρωση, αλλά και την κοινωνία περιέγραψε ο Πάνος Σόμπολος τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς στα 74 του χρόνια. Ο δημοσιογράφος τόνισε παράλληλα σε δηλώσεις του ότι δεν ήταν τυχαίο που ο συνάδελφός του βρισκόταν στην κορυφή των ενημερωτικών εκπομπών χάρη στα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωνε με το «Καλημέρα Ελλάδα».
Μιλώντας για τον Γιώργο Παπαδάκη στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, ο Πάνος Σόμπολος είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν ο άνθρωπος που προσέφερε πολλά στην ενημέρωση και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πρώτος στις εκπομπές για χρόνια».
Ο δημοσιογράφος ρωτήθηκε επίσης, αν του λείπει από την καθημερινότητά του το εξωτερικό ρεπορτάζ, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν νιώθει κάποιο κενό. «Δεν μου λείπει το εξωτερικό ρεπορτάζ, γιατί είμαι υπέρ της αρχής κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν μπορεί να πάω 100 χρονών να το κάνω σαν τους πολιτικούς. Η τηλεόραση έχει τα αρνητικά και τα θετικά της, πολλές φορές ξεφεύγουμε από τη δημοσιογραφική δεοντολογία», διευκρίνισε.
