Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Παπαδάκη: Θα τον συναντάμε, ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε
Υπάρχει μια στεναχώρια σαν ο κόσμος να έχασε έναν φίλο του, πρόσθεσε ο παρουσιαστής
Για τον Γιώργο Παπαδάκη και την απώλειά του μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας πως οι άνθρωποι της τηλεόρασης αλλά και οι τηλεθεατές θα τον συναντούν, ακόμη κι αν δεν μπορούν να τον δουν.
Ο παρουσιαστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και δήλωσε πως δεν είχε ποτέ ούτε μία κακή στιγμή με τον Γιώργο Παπαδάκη και πως η απώλειά του έχει σκορπίσει μεγάλη στενοχώρια στον κόσμο.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Θα παραμείνει μέσα στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω ότι οι άνθρωποι παρέμειναν αρκετές ημέρες σ’ αυτό το γεγονός. Εδώ υπάρχει μια στεναχώρια, σαν ο κόσμος να έχασε έναν φίλο του. Αυτή είναι και η ποιοτική δύναμη της τηλεόρασης, γιατί ο Γιώργος ήταν μια πλευρά της τηλεόρασης που την αγαπήσαμε, που την αγαπάμε και θα την αγαπάμε πάντα. Θα είναι ο τύπος που θα συναντάμε, ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε, μέσα στο σπίτι μας σαν την αύρα του».
Όσον αφορά στο τέλος της καριέρας του Γιώργου Παπαδάκη, ο παρουσιαστής σχολίασε: «Το σίγουρο είναι ότι μετά από 35 χρόνια όταν τελειώνει απότομα - ή όχι και απότομα - η παρουσία του στην τηλεόραση, θέλει χρόνο να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Ίσως όχι όλοι. Δεν μπορώ να μιλάω για κάποιον άλλο. Ίσως εγώ να χρειάζομαι στο μυαλό μου χρόνο αν τη Δευτέρα μου έλεγαν "δεν θα ξανακάνεις τηλεόραση"».
Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος ήταν πάντα με ένα χαμόγελο. Όταν φεύγει κάποιος, πάντα προσπαθείς να θυμηθείς όλες τις καλές στιγμές. Δεν είχα κακές στιγμές με τον Γιώργο, δεν είχα ποτέ κάτι άλλο και αν είχα κακές στιγμές θα τις έλεγα. Δεν είχα ούτε μια κακή στιγμή μαζί του, ήταν πάντα όλα πολύ γλυκά. Είχε γίνει κάποτε και μια έρευνα που έλεγα ότι, αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού σου και έβλεπες μέσα κάποιους παρουσιαστές, θα σου φαινόταν παράξενο. Ο Γιώργος Παπαδάκης, λοιπόν, δεν θα φαινόταν παράξενο. Αν μπορούσαμε, θα πίναμε ένα ακόμη τσιπουράκι μαζί», είπε.
