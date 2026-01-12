Ο Δημήτρης Γιαννέτος έφτιαξε τα μαλλιά της Αμάλ Κλούνεϊ για τις Χρυσές Σφαίρες
Πήγαμε με απαλά παριζιάνικα vintage κύματα και χρώμα μαλλιών ζεστής σοκολάτας, είπε ο γνωστός κομμωτής
Την Αμάλ Κλούνεϊ χτένισε ο Δημήτρης Γιαννέτος για τις Χρυσές Σφαίρες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ενώ ξύρισε τον Τζορτζ Κλούνεϊ ο οποίος συνόδευσε τη σύζυγό του στην εκδήλωση.
Ο γνωστός Έλληνας κομμωτής τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία της δικηγόρου και του ηθοποιού, αποκαλύπτοντας όλες τις λεπτομέρειες για την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Δημήτρης Γιαννέτος έγραψε: «Η Αμάλ φόρεσε ένα εκπληκτικό κόκκινο φόρεμα από τον οίκο Balmain με μια vintage αίσθηση 50s. Ήταν μια αναπαράσταση του φορέματος Balmain Erato από το 1957. Ήθελα να δημιουργήσω ένα hair look που συμπλήρωνε αυτό το υπέροχο φόρεμα, οπότε πήγαμε με απαλά παριζιάνικα vintage κύματα και χρώμα μαλλιών ζεστής σοκολάτας. Ο Τζορτζ φόρεσε ένα όμορφα ραμμένο κοστούμι Armani. Ο Τζορτζ είναι πολύ όμορφος και δεν χρειάζεται πολλά οπότε για την περιποίησή του το κρατήσαμε ελάχιστο. Του έκανα ένα πολύ καθαρό κοφτερό κούρεμα με ξυράφι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
