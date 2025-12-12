Όσες φίλησε, φίλησε: Τέρμα οι... περιπτύξεις με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το συζήτησε με την Αμάλ
GALA
Τζορτζ Κλούνεϊ Αμάλ Κλούνεϊ

Όσες φίλησε, φίλησε: Τέρμα οι... περιπτύξεις με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το συζήτησε με την Αμάλ

Οι μέρες του «καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ» τελείωσαν, δήλωσε ο 64χρονος ηθοποιός

Όσες φίλησε, φίλησε: Τέρμα οι... περιπτύξεις με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το συζήτησε με την Αμάλ
Στέλλα Μούτσιου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόφαση που πήρε σχετικά με την επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή ανακοίνωσε δημόσια ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως μετά από μία συζήτηση που έκανε με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, αποφάσισε να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα στη μεγάλη οθόνη.

Ο 64χρονος ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι μέρες που θεωρούνταν «καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ» έχουν πλέον τελειώσει. Ουσιαστικά εξήγησε πως η ηλικία του έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.

«Προσπαθούσα να ακολουθήσω τον δρόμο που πήρε ο Πολ Νιούμαν: “Οκ, λοιπόν, δεν φιλάω άλλο κορίτσι”», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και επισήμανε: «Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια κουβέντα με τη γυναίκα μου. Της είπα: “Κοίτα, μπορώ ακόμη να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ ακόμη να σταθώ, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα τρως, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός"».


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης