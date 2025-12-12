Όσες φίλησε, φίλησε: Τέρμα οι... περιπτύξεις με άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το συζήτησε με την Αμάλ
Οι μέρες του «καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ» τελείωσαν, δήλωσε ο 64χρονος ηθοποιός
Την απόφαση που πήρε σχετικά με την επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή ανακοίνωσε δημόσια ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως μετά από μία συζήτηση που έκανε με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ, αποφάσισε να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα στη μεγάλη οθόνη.
Ο 64χρονος ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι μέρες που θεωρούνταν «καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ» έχουν πλέον τελειώσει. Ουσιαστικά εξήγησε πως η ηλικία του έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.
«Προσπαθούσα να ακολουθήσω τον δρόμο που πήρε ο Πολ Νιούμαν: “Οκ, λοιπόν, δεν φιλάω άλλο κορίτσι”», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και επισήμανε: «Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια κουβέντα με τη γυναίκα μου. Της είπα: “Κοίτα, μπορώ ακόμη να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ ακόμη να σταθώ, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα τρως, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός"».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
George Clooney, 64, admits his Hollywood heartthrob days are over and following discussions with wife Amal, 47, 'won't be kissing anymore girls' onscreen https://t.co/pBZXYX8yZq— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
