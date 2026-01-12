Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος
Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος
Ο ηθοποιός απάντησε για τις αρνητικές κριτικές γύρω από το έργο του Γιάννη Σμαραγδή
Για την ταινία «Καποδίστριας» και τα σχόλια γύρω από αυτή μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Λάζαρος Κουντουριώτης.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και δήλωσε πως όλοι οι ηθοποιοί του καστ, όπως και ο Γιάννης Σμαραγδής, έδωσαν την ψυχή τους για το αποτέλεσμα αυτό.
Ο Παύλος Κοντογιαννίδης αναλυτικά είπε: «Κουντουριώτηδες υπάρχουν πολλοί και σήμερα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλλουν κατά της ταινίας, είτε την είδαν είτε όχι. Δες την ταινία. Γιατί κάνεις προπαγάνδα, «να μην τη δω εγώ», όχι άγνωστος. Ο κόσμος όμως δεν τ’ ακούει αυτά και πραγματικά τώρα πριν την κουβέντα μας, πήραν από Σέρρες κάτι συγγενείς, από Βέροια, sold out για τις επόμενες πέντε μέρες. Αυτό είναι πολύ καλό. Το σενάριο πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, γιατί βγαίνουν και κάποιοι άλλοι που έχουνε πια δει τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και τους φάνηκε πάρα πολύ φτωχή η ταινία. Τους πληροφορώ ότι εγώ δεν παίρνω θέση για τους άλλους ηθοποιούς, καταθέσαμε ψυχή και δεν λέω εάν πήραμε λεφτά ή και πόσα πήραμε γι’ αυτούς που θέλουν την υπερπαραγωγή. Ο Γιάννης Σμαραγδής κατέθεσε ψυχή. Μου είπε κάποια στιγμή ότι ενθουσιάστηκαν στο Χόλιγουντ και ότι θέλουν να ταυτίσουν τον Καποδίστρια με τον Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο. Το σενάριο, επειδή απευθυνόμαστε διεθνώς, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά ως επί το πλείστον».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfmhxdo49szd)
Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είμαι στεναχωρημένος από κάποιες κριτικές. Τι να πω τώρα; Ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος από την ταινία. Γιατί βγάζεις αυτή τη μιζέρια από μέσα σου; Είναι δυνατόν σε πρωινάδικο να ακούω πεπειραμένο δημοσιογράφο -δεν θα πω όνομα αλλά θα καταλάβετε- να κάνει ανάλυση και να λέει ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι; Όλοι αυτοί οι παλαιότεροι που κάνουν κριτική, παρακολουθούσαν σινεμά παλιά που ανθούσε η ελληνική τσόντα. Αυτοί παρακολουθούσαν τσόντες. Γι’ αυτό, λοιπόν, πιο σεμνά, ειδικά στους χαρακτηρισμούς. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα άτομα».
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και δήλωσε πως όλοι οι ηθοποιοί του καστ, όπως και ο Γιάννης Σμαραγδής, έδωσαν την ψυχή τους για το αποτέλεσμα αυτό.
Ο Παύλος Κοντογιαννίδης αναλυτικά είπε: «Κουντουριώτηδες υπάρχουν πολλοί και σήμερα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλλουν κατά της ταινίας, είτε την είδαν είτε όχι. Δες την ταινία. Γιατί κάνεις προπαγάνδα, «να μην τη δω εγώ», όχι άγνωστος. Ο κόσμος όμως δεν τ’ ακούει αυτά και πραγματικά τώρα πριν την κουβέντα μας, πήραν από Σέρρες κάτι συγγενείς, από Βέροια, sold out για τις επόμενες πέντε μέρες. Αυτό είναι πολύ καλό. Το σενάριο πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, γιατί βγαίνουν και κάποιοι άλλοι που έχουνε πια δει τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και τους φάνηκε πάρα πολύ φτωχή η ταινία. Τους πληροφορώ ότι εγώ δεν παίρνω θέση για τους άλλους ηθοποιούς, καταθέσαμε ψυχή και δεν λέω εάν πήραμε λεφτά ή και πόσα πήραμε γι’ αυτούς που θέλουν την υπερπαραγωγή. Ο Γιάννης Σμαραγδής κατέθεσε ψυχή. Μου είπε κάποια στιγμή ότι ενθουσιάστηκαν στο Χόλιγουντ και ότι θέλουν να ταυτίσουν τον Καποδίστρια με τον Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο. Το σενάριο, επειδή απευθυνόμαστε διεθνώς, είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά ως επί το πλείστον».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είμαι στεναχωρημένος από κάποιες κριτικές. Τι να πω τώρα; Ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος από την ταινία. Γιατί βγάζεις αυτή τη μιζέρια από μέσα σου; Είναι δυνατόν σε πρωινάδικο να ακούω πεπειραμένο δημοσιογράφο -δεν θα πω όνομα αλλά θα καταλάβετε- να κάνει ανάλυση και να λέει ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι; Όλοι αυτοί οι παλαιότεροι που κάνουν κριτική, παρακολουθούσαν σινεμά παλιά που ανθούσε η ελληνική τσόντα. Αυτοί παρακολουθούσαν τσόντες. Γι’ αυτό, λοιπόν, πιο σεμνά, ειδικά στους χαρακτηρισμούς. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητα άτομα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα