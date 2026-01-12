Χρυσές Σφαίρες: Το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον και το Adolescence του Netflix οι μεγάλοι νικητές

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ νίκησε τον Τζέικομπ Ελόρντι και τον Μπενίτσιο ντελ Τόρο στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για το νορβηγικό οικογενειακό δράμα Sentimental Value.Η βραζιλιάνικη ταινίακέρδισε επίσης δύο βραβεία: για την καλύτερη ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα και για τον σταρ Βάνγκερου Μούρα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δράμα και έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που κέρδισε αυτό το βραβείο επικρατώντας των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντουέιν Τζόνσον.Η Netflix κέρδισε και δύο βραβεία για την ταινία KPop: Demon Hunters (βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων και βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι για το Golden) ενώ χωρίς Χρυσή Σφαίρα έμειναν ταινίες όπως Train Dreams, Frankenstein, Wicked: For Good και Jay Kelly

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.

Η αναλυτική λίστα υποψηφίων και νικητών

Καλύτερη ταινία – δράμα

Frankenstein

Hamnet – WINNER

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners



Καλύτερη ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another – WINNER

Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – δράμα

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent – WINNER

Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – δράμα

Jessie Buckley, Hamnet – WINNER

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby



Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio – WINNER

Καλύτερη τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεοπτική ταινία

Adolescence – WINNER

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend



Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – δράμα

The Diplomat

The Pitt – WINNER

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, MobLand

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus – WINNER



Καλύτερη κωμική σειρά στην τηλεόραση

Bill Maher, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein, Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality – WINNER

Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – Β' ρόλος

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence – WINNER

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Καλύτερη ταινία – μη αγγλόφωνη

It Was Just an Accident

No Other Choice

The Secret Agent – WINNER

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters – WINNER

Little Amélie

Zootopia 2

Καλύτερος σκηνοθέτης

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Κινηματογραφική επιτυχία και επιτυχία στο box office

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners – WINNER

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex – WINNER

Robin Wright, The Girlfriend

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεοπτική ταινία

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence – WINNER

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία

Timothée Chalamet, Marty Supreme – WINNER

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You – WINNER

Cynthia Erivo, Wicked: For Good

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Καλύτερο σενάριο – ταινία

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER

Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Sinners

Jafar Panahi, It Was Just an Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική – ταινία

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Sinners – WINNER

Jonny Greenwood, One Battle After Another

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

Dream as One, Avatar: Fire and Ash

Golden, KPop Demon Hunters – WINNER

I Lied to You, Sinners

No Place Like Home, Wicked: For Good

The Girl in the Bubble, Wicked: For Good

Train Dreams, Train Dreams

Καλύτερο podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler – WINNER

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio – WINNER

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δευτερεύων ρόλος

Owen Cooper, Adolescence – WINNER

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence



Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks – WINNER

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα

Sterling K Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt – WINNER

Καλύτερος ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε ταινία

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgård, Sentimental Value – WINNER