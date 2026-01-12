Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Χρυσές Σφαίρες: Το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον και το Adolescence του Netflix οι μεγάλοι νικητές
Το Hamnet κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική ταινία - Η λίστα με τους νικητές
Η ταινία του Άντερσον κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας ή μουσικής ταινίας και του καλύτερου σκηνοθέτη και σεναρίου. «Αγαπώ αυτό που κάνω, οπότε αυτό είναι απλά διασκέδαση», είπε ο ίδιος στην ομιλία του. Το One Battle After Another κέρδισε και το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο με την Τεγιάνα Τέιλορ. Η ίδια σε μια συγκινητική ομιλία, αφιέρωσε το βραβείο της «στις "καφέ" αδελφές μου και στα μικρά "καφέ" κορίτσια που παρακολουθούν απόψε. Ανήκουμε σε κάθε δωμάτιο στο οποίο μπαίνουμε. Οι φωνές μας έχουν σημασία και τα όνειρά μας αξίζουν χώρο».
Paul Thomas Anderson is a winner tonight!— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Congrats on your award for Best Screenplay – Motion Picture for One Battle After Another at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/OxyehCk52Q
Teyanna Taylor brings home the first award of the #GoldenGlobes for her role in #OneBattleAfterAnotherpic.twitter.com/aUDbqapchW— Kylie (@KylieLegends) January 12, 2026
Η σειρά του Netflix κέρδισες Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη μίνι σειρά, τον καλύτερο ηθοποιό σε μίνι σειρά με τον Στίβεν Γκρέιαμ, τον καλύτερο ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με τον Όουεν Κούπερ και την καλύτερη ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με την Έριν Ντόχερτι.
Το Hamnet κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική ταινία και για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική ταινία με την Τζέσι Μπάκλεϊ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που ήταν παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Σαμ Μέντες να δίνει τη Χρυσή Σφαίρα στην Κλόε Ζάιο λέγοντας ότι ήταν η μόνη σκηνοθέτης που θα μπορούσε να είχε κάνει την ταινία.
Qué bello triunfo el de HAMNET.— Carla ❁ (@shannonlada) January 12, 2026
Qué emoción ver a Steven Spielberg hablando tan lindo de Chloé Zhao y a ella con tanta gratitud.
No sé si vuelvan a ganar algo, pero qué vivan las sorpresas ❤️ #GoldenGlobes
pic.twitter.com/IsCjmERf9H
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιλέχθηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία για την ταινία Marty Supreme, νικώντας τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζορτζ Κλούνεϊ και έγινε ο νεότερος νικητής σε αυτή την κατηγορία.
Η Ροουζ Μπιρ ανακηρύχθηκε καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία για τον ρόλο της ως μητέρα που βυθίζεται στην αγωνία στην ανεξάρτητη ταινία If I Had Legs I’d Kick You νικώντας την Έμμα Στόουν και την Σίνθια Ερίβο με μια ταινία που, όπως είπε χαριτολογώντας, γυρίστηκε με 8,50 δολάρια.
Η βραζιλιάνικη ταινία The Secret Agent κέρδισε επίσης δύο βραβεία: για την καλύτερη ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα και για τον σταρ Βάνγκερου Μούρα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δράμα και έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που κέρδισε αυτό το βραβείο επικρατώντας των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντουέιν Τζόνσον.
Η Netflix κέρδισε και δύο βραβεία για την ταινία KPop: Demon Hunters (βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων και βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι για το Golden) ενώ χωρίς Χρυσή Σφαίρα έμειναν ταινίες όπως Train Dreams, Frankenstein, Wicked: For Good και Jay Kelly
Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες:
Ταινίες
Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet
Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)
Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)
Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)
Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners
Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters
Τηλεόραση
Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus
Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks
Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence
Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence
Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.
Η αναλυτική λίστα υποψηφίων και νικητών
- Καλύτερη ταινία – δράμα
- Frankenstein
- Hamnet – WINNER
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Καλύτερη ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – δράμα
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent – WINNER
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me from Nowhere
- Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – δράμα
- Jessie Buckley, Hamnet – WINNER
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
- Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio – WINNER
- Καλύτερη τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεοπτική ταινία
- Adolescence – WINNER
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
- Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – δράμα
- The Diplomat
- The Pitt – WINNER
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, MobLand
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus – WINNER
- Καλύτερη κωμική σειρά στην τηλεόραση
- Bill Maher, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein, Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality – WINNER
- Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – Β' ρόλος
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence – WINNER
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
- Καλύτερη ταινία – μη αγγλόφωνη
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent – WINNER
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
- Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters – WINNER
- Little Amélie
- Zootopia 2
- Καλύτερος σκηνοθέτης
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
- Κινηματογραφική επιτυχία και επιτυχία στο box office
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners – WINNER
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex – WINNER
- Robin Wright, The Girlfriend
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεοπτική ταινία
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence – WINNER
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
- Καλύτερος ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Timothée Chalamet, Marty Supreme – WINNER
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
- Καλύτερη ηθοποιός σε ταινία – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You – WINNER
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
- Καλύτερο σενάριο – ταινία
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another – WINNER
- Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Sinners
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet
- Καλύτερη πρωτότυπη μουσική – ταινία
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Sinners – WINNER
- Jonny Greenwood, One Battle After Another
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
- Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι
- Dream as One, Avatar: Fire and Ash
- Golden, KPop Demon Hunters – WINNER
- I Lied to You, Sinners
- No Place Like Home, Wicked: For Good
- The Girl in the Bubble, Wicked: For Good
- Train Dreams, Train Dreams
- Καλύτερο podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler – WINNER
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio – WINNER
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δευτερεύων ρόλος
- Owen Cooper, Adolescence – WINNER
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
- Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – μιούζικαλ ή κωμωδία
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά – δράμα
- Sterling K Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt – WINNER
- Καλύτερος ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε ταινία
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value – WINNER
- Καλύτερη ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε ταινία
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another – WINNER
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr