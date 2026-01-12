Τζένιφερ Λόρενς στις Χρυσές Σφαίρες: Με σι θρου φόρεμα έκλεψε την παράσταση στο κόκκινο χαλί

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τζένιφερ Λόρενς Χρυσές Σφαίρες Φόρεμα

Η 35χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στην ταινία «Die My Love» 

Με ένα φόρεμα που τράβηξε τα φλας των φωτογράφων εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες η Τζένιφερ Λόρενς.

Η 35χρονη ηθοποιός που ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στην ταινία «Die My Love» επέλεξε ένα διαφανές φόρεμα που κάλυπτε τα απαραίτητα με λουλούδια.

Το εντυπωσιακό φόρεμα Givenchy είχε κεντήματα με λουλούδια που κάλυπταν το στήθος της, ένα μέρος του κορμού της, τους γοφούς της και την πλάτη της.

Η Λόρενς συμπλήρωσε το look της με ένα σάλι με τα ίδια λουλουδάτα κεντήματα και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ.

