Με διαμάντια 100 καρατίων η Κάιλι Τζένερ στις Χρυσές Σφαίρες: Το φιλί από τον Τιμοτέ Σαλαμέ και το «σε αγαπώ» μετά τη βράβευσή του

Η ίδια παρουσίασε το look της με ένα βίντεο στο Instagram υπό τους ήχους του «I Love Rock n’ Roll»

Απαστράπτουσα ήταν η Κάιλι Τζένερ στις φετινές Χρυσές Σφαίρες κερδίζοντας εκτός από τους επαίνους για τις στιλιστικές της επιλογές και ένα φιλί από τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ, όταν εκείνος πήρε το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Αν και δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, η Τζένερ επέλεξε μια χρυσή τουαλέτα Ashi Studio ενώ πρόσθεσε επιπλέον λάμψη με κοσμήματα Lorraine Schwarz και διαμάντια με περισσότερα από 100 καράτια.

Η ίδια παρουσίασε το look της με ένα βίντεο στο Instagram υπό τους ήχους του «I Love Rock n’ Roll», περπατώντας αργά προς την κάμερα με το ντύσιμο το οποίο συμπλήρωσε με παπούτσια Christian Louboutin και μια vintage τσάντα Gucci.



Όταν, δε, ανακοινώθηκε η βράβευση του Σαλαμέ για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, ο ηθοποιός έδωσε ένα φευγαλέο φιλί στη σύντροφό του στην οποία αναφέρθηκε και στην ευχαριστήρια ομιλία του.



Κλείσιμο
Όπως είπε κλείνοντας την ομιλία του ο 30χρονος ηθοποιός «στους γονείς μου και στη σύντροφό μου, σας αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ»

