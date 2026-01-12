Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Με διαμάντια 100 καρατίων η Κάιλι Τζένερ στις Χρυσές Σφαίρες: Το φιλί από τον Τιμοτέ Σαλαμέ και το «σε αγαπώ» μετά τη βράβευσή του
Η ίδια παρουσίασε το look της με ένα βίντεο στο Instagram υπό τους ήχους του «I Love Rock n’ Roll»
Απαστράπτουσα ήταν η Κάιλι Τζένερ στις φετινές Χρυσές Σφαίρες κερδίζοντας εκτός από τους επαίνους για τις στιλιστικές της επιλογές και ένα φιλί από τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ, όταν εκείνος πήρε το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.
Αν και δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, η Τζένερ επέλεξε μια χρυσή τουαλέτα Ashi Studio ενώ πρόσθεσε επιπλέον λάμψη με κοσμήματα Lorraine Schwarz και διαμάντια με περισσότερα από 100 καράτια.
Η ίδια παρουσίασε το look της με ένα βίντεο στο Instagram υπό τους ήχους του «I Love Rock n’ Roll», περπατώντας αργά προς την κάμερα με το ντύσιμο το οποίο συμπλήρωσε με παπούτσια Christian Louboutin και μια vintage τσάντα Gucci.
Όταν, δε, ανακοινώθηκε η βράβευση του Σαλαμέ για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, ο ηθοποιός έδωσε ένα φευγαλέο φιλί στη σύντροφό του στην οποία αναφέρθηκε και στην ευχαριστήρια ομιλία του.
Όπως είπε κλείνοντας την ομιλία του ο 30χρονος ηθοποιός «στους γονείς μου και στη σύντροφό μου, σας αγαπώ, ευχαριστώ πάρα πολύ»
Timothée Chalamet’s reaction after winning Best Performance at the #GoldenGlobes ! (Little kiss with Kylie 🧑❤️💋🧑)— Paris Match (@ParisMatch) January 12, 2026
© Paris Match pic.twitter.com/Ttg9kgnbRT
Timothée Chalamet full acceptance speech after his first win at the #GoldenGlobes— Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) January 12, 2026
He is now the youngest winner of the “Best Actor in a Motion Picture Musical or Comedy” category. pic.twitter.com/xPaHfnFINz
