Ο Τιμ Άλεν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος που είχε διαφύγει από τον γιατρό του

Ο Τιμ Άλεν αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος που διέφυγε από τον γιατρό του, πριν τελικά εντοπιστεί από τη μακιγιέζ της εκπομπής The Today Show.

«Η κυρία στο The Today Show το παρατήρησε», είπε ο 72χρονος ηθοποιός στο podcast Club Random. «Αυτό συνέβαινε επί δύο χρόνια. Είχα πάει στον Τζίμι Φάλον και μετά στο The Today Show. Και μου λέει: “Βλέπω ότι δεν έχετε κάνει ακόμα τίποτα”».

Ο Άλεν ανέφερε ότι ένιωθε σιγουριά χάρη στον «πολύ γνωστό δερματολόγο του στο Μπέβερλι Χιλς», ωστόσο αποφάσισε να το αναφέρει στο επόμενο ραντεβού του, για παν ενδεχόμενο. «Τελικά του είπα: “Γιατρέ, θα ρίχνατε μια ματιά σε αυτό εδώ στη μύτη μου;”», θυμήθηκε. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο γιατρός του είπε «περίμενε ένα λεπτό» και φόρεσε τα γυαλιά του «για πρώτη φορά στα 30 χρόνια» που τον επισκεπτόταν.

«Μετά κοιτάζει τη μύτη μου και λέει: “Ωχ σ–τ, σ–τ. Τζάνις, φώναξε τον Πολ εδώ και τον δικηγόρο μου”», αφηγήθηκε ο Άλεν. Ο γιατρός παραδέχτηκε αμέσως ότι «τα είχε κάνει θάλασσα» και ότι ο Άλεν είχε μελάνωμα ή καρκίνωμα. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παραπέμφθηκε σε άλλον γιατρό για αφαίρεση.

«Μου λέει: “Θα χρειαστεί να κόψω το μεγαλύτερο μέρος της μύτης σου”. Έτσι ακριβώς το είπε», ανέφερε ο Τιμ Άλεν. «Κι εγώ του απάντησα: “Να σου εξηγήσω τι κάνω για να ζήσω. Εκτός αν πρόκειται να κάνω ένα Blazing Saddles με τον τύπο με την ασημένια μύτη, πρέπει να αφήσεις λίγο από τη γαμ… μύτη μου, για να μπορώ να κάνω κωμωδία χωρίς να αφιερώνω 20 λεπτά στο ότι δεν έχω μύτη!”», κατέληξε με χιούμορ.



Φωτογραφία: Shutterstock