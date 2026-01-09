Ντέιβιντ Μπόουι: Το σπίτι των παιδικών του χρόνων ανοίγει τις πόρτες του το 2027
Μέρος του έργου είναι να δείξουμε στους νέους τα κίνητρα που τον βοήθησαν να πετύχει, εξήγησε ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την αποκατάσταση του οικήματος
Το σπίτι των παιδικών χρόνων του Ντέιβιντ Μπόουι ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό στα τέλη του 2027, δίνοντας για πρώτη φορά στους θαυμαστές του την ευκαιρία να επισκεφθούν το μέρος, όπου ξεκίνησαν όλα.
Πρόκειται για μια διώροφη κατοικία στην οδό Plaistow Grove 4 στο Μπρόμλεϊ του νότιου Λονδίνου, όπου ο εμβληματικός τραγουδιστής έζησε από το 1955 έως το 1968. Ο οργανισμός Heritage of London Trust, σε ανακοίνωσή του, ανήμερα των 79ων γενεθλίων του (8 Ιανουαρίου) και λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό του, στις 10 Ιανουαρίου, αποκάλυψε την επικείμενη αποκατάσταση του οικήματος.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η πλήρης επαναφορά της κατοικίας, όπως ήταν τη δεκαετία του '60, όταν ο νεαρός τότε Ντέιβιντ Τζόουνς διαμόρφωνε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το εφηβικό του δωμάτιο, ένας χώρος μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες.
«Περνούσα τόσο χρόνο στο δωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά όλος μου ο κόσμος. Είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικάπ μου», είχε δηλώσει ο θρυλικός τραγουδιστής το 1990 προσθέτοντας: «Για να βγω από τον δικό μου κόσμο στον δρόμο, έπρεπε να διασχίσω τη "νεκρή ζώνη" του σαλονιού».
Ο Τζέφρι Μαρς, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου και ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria & Albert το 2013, χαρακτήρισε την εμπειρία της παραμονής του στον χώρο «συγκλονιστική». «Στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι: ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια, από μια τυπική οικογένεια που φοίτησε σε ένα δημόσιο σχολείο - τι ήταν αυτό που συνέβη μέσα σε αυτούς τους τοίχους και πυροδότησε αυτή την αστείρευτη φιλοδοξία για επιτυχία; Τι τον ώθησε να θέλει να γίνει σταρ και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή;», επισήμανε ο Μαρς.
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη μεταξύ των οποίων αντίτυπα των βιβλίων Observer για τη μουσική και την αρχιτεκτονική όπου σε ένα από αυτά είχε σημειώσει τους βαθμούς των εξετάσεών του.
Το έργο ξεκινά με μία επιχορήγηση ύψους 500.000 λιρών από το Ίδρυμα Jones Day, ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια καλώντας τους θαυμαστές του Μπόουι να συνδράμουν οικονομικά στην ολοκλήρωσή του, όπως αναφέρει ο Guardian.
«Ο στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός χώρου μνήμης για την εξαιρετική δημιουργικότητα του Ντέιβιντ», εξήγησε ο Μαρς. «Η βιομηχανία της μουσικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαοτική για έναν έφηβο. Έτσι, μέρος του έργου είναι να δουλέψουμε με τους νέους και να τους δείξουμε τα κίνητρα που βοήθησαν τον Ντέιβιντ να πετύχει...πρόκειται για μια πλατφόρμα με το βλέμμα στο μέλλον», κατέληξε.
David Bowie’s childhood home in South London has been acquired by the Heritage of London Trust and will be restored for the public.— Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2026
The project will restore the property to its early 1960s appearance and is due for completion in late 2027. pic.twitter.com/VFCg8inSEN
