Αντζελίνα Τζολί: Υποδύεται μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού, λέει ότι της θυμίζει τη μάχη που έδωσε η μητέρα της με την ασθένεια
Το Couture αποτελεί μια πολύ προσωπική ιστορία, δήλωσε η διάσημη ηθοποιός, δείτε το τρέιλερ
Μια γυναίκα που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού υποδύεται η Αντζελίνα Τζολί στην ταινία Couture της Αλίς Βινοκούρ, το τρέιλερ της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η 50χρονη ηθοποιός ενσαρκώνει μια σκηνοθέτρια που φτάνει στο Παρίσι για να γυρίσει ένα βίντεο για ένα fashion event. Παρότι τη Μαξίν Γουόκερ δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο συγκεκριμένος χώρος, χρειάζεται τα χρήματα, αφού βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου, έχει μια έφηβη κόρη και ετοιμάζεται να κάνει την επόμενη ταινία της.
Λίγο μετά την άφιξή της στη γαλλική πρωτεύουσα, η Μαξίν ενημερώνεται για τη διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού και, στη διάρκεια της ταινίας, ξεδιπλώνεται η σχέση της με το σώμα της και την ταυτότητά της.
Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο συγκεκριμένος ρόλος της κέντρισε το ενδιαφέρον, επειδή ο αγώνας της ηρωίδας να μην αφήσει τη διάγνωση να γίνει «όλη της η προσωπικότητα» της θύμισε τα συναισθήματα που βίωσε η δική της μητέρα, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού. Η Μαρσελίν Μπερτράν έφυγε τελικά από τη ζωή το 2007 στα 56 της χρόνια.
Τον Μάιο του 2013, η ηθοποιός προχώρησε μαστεκτομή, αφού έμαθε ότι είναι φορέας μιας γενετικής μετάλλαξης που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.
Το τρέιλερ της ταινίας Couture
Επίσης, η σταρ του Χόλιγουντ εξομολογήθηκε ότι η αυτή η ταινία αποτελεί «μια πολύ προσωπική ιστορία» και πρόσθεσε ότι «πάντα θαύμαζε τη δουλειά της Αλίς» και τον «μοναδικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ασθένεια», επαινώντας τη για το ότι χειρίζεται τα ευαίσθητα θέματα της Couture «με τόση λεπτότητα».
«Πολύ συχνά, οι ταινίες για τις δυσκολίες των γυναικών — ειδικά για τον καρκίνο — μιλούν για το τέλος και τη θλίψη, σπάνια για τη ζωή», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Οι δυσκολίες, οι ασθένειες και ο πόνος είναι μέρος της ύπαρξής μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τα αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε.
Τέλος, υποστήριξε ότι η εμπειρία της από την πολυετή μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο την έκανε να καταλάβει πόσο εύκολα μια διάγνωση μπορεί να σημαδέψει την ταυτότητα ενός ανθρώπου. «Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για χρόνια. Ένα βράδυ, όταν τη ρωτούσαν για τη χημειοθεραπεία της, συγκινήθηκε πολύ και μου είπε ότι θα προτιμούσε να μιλήσει για κάτι άλλο· ένιωθε πως η ασθένεια γινόταν όλη της η ταυτότητα. Αγαπώ αυτή την ταινία γιατί λέει μια ιστορία που πάει πολύ πέρα από τη διαδρομή ενός ανθρώπου που είναι άρρωστος: δείχνει τη ζωή. Αυτή η φωτεινή οπτική ήταν που με άγγιξε και με έκανε να θέλω να παίξω αυτόν τον ρόλο», κατέληξε.
