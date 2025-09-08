Αντζελίνα Τζολί: Η συγκίνησή της για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο - Δείτε το βίντεο

Η μητέρα της Τζολί είχε διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών το 1999, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια και η διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Η Μπερτράντ έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου 2007, έπειτα από οκταετή μάχη με τη νόσο.Το 2013 η Αντζελίνα Τζολί υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, έπειτα από γενετικά τεστ που έδειξαν ότι είχε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μετά την επέμβαση, έγραψε σε άρθρο της στους New York Times ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώθηκε κάτω από 5%.