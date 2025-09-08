Αντζελίνα Τζολί: Η συγκίνησή της για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο - Δείτε το βίντεο
GALA
Αντζελίνα Τζολί Μητέρα

Αντζελίνα Τζολί: Η συγκίνησή της για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο - Δείτε το βίντεο

Η ηθοποιός έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, όπου υποδύεται μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο

Αντζελίνα Τζολί: Η συγκίνησή της για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο - Δείτε το βίντεο
Αναστασία Σταθά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Couture» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), κατά τη διάρκεια της οποίας έκανε μια αναφορά στη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, που πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 57 ετών.

Στο φιλμ της Αλίς Γουϊνοκούρ, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τη Μαξίν, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα που αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα βίντεο σε μια εκδήλωση μόδας στο Παρίσι, την ώρα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και έρχεται αντιμέτωπη με ένα διαζύγιο.

Μετά την προβολή της ταινίας, στο Princess of Wales Theatre, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η Τζολί βρέθηκε μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της, Έλα Ρουμπφ και Ανίερ Ανέι, και τη σκηνοθέτιδα της ταινίας Αλίς Γουϊνοκούρ, και πραγματοποίησαν μια συζήτηση με το κοινό.

Κάποιος από τους θεατές που είχε χάσει πρόσφατα φίλη του από καρκίνο, ρώτησε ποιο είναι το μήνυμα «ελπίδας» για όσους εξακολουθούν να δίνουν μάχη με την ασθένεια.

Η ερώτηση έκανε την Τζολί να «λυγίσει». «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας», είπε αρχικά. Συνεχίζοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μητέρα της, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα πω κάτι που θυμάμαι από τη μητέρα μου, την περίοδο που πάλευε με τον καρκίνο. Μια φορά που είχαμε βγει για δείπνο και οι άνθρωποι τη ρωτούσαν πώς αισθανόταν, μου είπε: “Το μόνο που με ρωτούν όλοι είναι για τον καρκίνο”. Οπότε θα έλεγα, αν ξέρετε κάποιον που περνάει κάτι τέτοιο, ρωτήστε τον και για όλα τα άλλα στη ζωή του, ξέρετε; Είναι ένας άνθρωπος και εξακολουθεί να ζει».

Δείτε το βίντεο

Κλείσιμο

Η μητέρα της Τζολί είχε διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών το 1999, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια και η διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Η Μπερτράντ έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου 2007, έπειτα από οκταετή μάχη με τη νόσο.

Το 2013 η Αντζελίνα Τζολί υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, έπειτα από γενετικά τεστ που έδειξαν ότι είχε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μετά την επέμβαση, έγραψε σε άρθρο της στους New York Times ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώθηκε κάτω από 5%.

Αναστασία Σταθά
4 ΣΧΟΛΙΑ

