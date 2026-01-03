ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Κιάρα Φεράνι υποδέχτηκε το 2026 στην Κολομβία, δείτε φωτογραφίες

Κολομβία, με έχεις κάνει να σε ερωτευτώ ολοκληρωτικά, σχολίασε στην ανάρτησή της η influencer

Στην Κολομβία επέλεξε να ταξιδέψει η Κιάρα Φεράνι για να υποδεχτεί το νέο έτος.

Η Ιταλίδα influencer έστειλε τις ευχές της για το νέο έτος στους διαδικτυακούς της ακόλουθους και δήλωσε γοητευμένη από τη χώρα, ενώ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βραδιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

«Ας είναι το 2026 η χρονιά που θα ζήσουμε με πάθος και θα είμαστε τόσο περήφανοι για τον εαυτό μας. Καρταχένα, είσαι ένα θαύμα. Κολομβία, με έχεις κάνει να σε ερωτευτώ ολοκληρωτικά», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κιάρα Φεράνι
ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

