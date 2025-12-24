Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει στις ιταλικές Άλπεις: Χριστουγεννιάτικη παράδοση με όλη την οικογένεια, γράφει
Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει στις ιταλικές Άλπεις: Χριστουγεννιάτικη παράδοση με όλη την οικογένεια, γράφει

Η influencer μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στα social media

Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει στις ιταλικές Άλπεις: Χριστουγεννιάτικη παράδοση με όλη την οικογένεια, γράφει
Στις ιταλικές Άλπεις βρέθηκε για τα Χριστούγεννα η Κιάρα Φεράνι μαζί με την οικογένειά της. Η influencer πόζαρε χαμογελαστή με φόντο το χιονισμένο τοπίο, ενώ έκανε σκι, φωτογραφήθηκε με τα αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράστηκε μερικές εικόνες από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

«Χριστουγεννιάτικη παράδοση με όλη την οικογένεια», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


