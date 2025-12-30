Κιάρα Φεράνι: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Κολομβία
Κιάρα Φεράνι Κολομβία

Κιάρα Φεράνι: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Κολομβία

Kατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα η influencer βρέθηκε στην πόλη Μεδεγίν

Η Κιάρα Φεράνι ταξίδεψε στην Κολομβία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα της Νότιας Αμερικής η Ιταλίδα Inflencer επισκέφτηκε το Μεδεγίν. Η Φεράνι επισκέφτηκε αξιοθέατα και περιπλανήθηκε σε γειτονιές της πόλης. Μέσα από το υλικό που μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram παρουσίασε εικόνες από το ταξίδι της.

