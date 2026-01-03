Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: Είναι τα πάντα για µένα, είναι η ζωή µου και η ανάσα µου
Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: Είναι τα πάντα για µένα, είναι η ζωή µου και η ανάσα µου
Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύντροφό του σε πρόσφατη συνέντευξή του
Για την παρουσία της Τζένης Οικονόμου στη ζωή του μίλησε ο Αλεξάνδρος Λυκουρέζος. Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου δύο χρόνια και τόσο ο ποινικολόγος όσο και η ηθοποιός έχουν αναφερθεί πολλές φορές δημοσίως στην κοινή τους πορεία.
Σε νέα του συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξομολογήθηκε πως για εκείνον η ηθοποιός με την οποία μετρά περίπου δύο χρόνια σχέσης είναι η ανάσά του και η ζωή του. «Η Τζένη είναι τα πάντα για µένα. Η Τζένη είναι η ζωή µου και η ανάσα µου», είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Secret.
Παράλληλα, ο ποινικολόγος ρωτήθηκε για το ποια ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής του, με τον ίδιο να απαντά πως ήταν εκείνη κατά την οποία πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που ''έφυγε'' η Ζωή, η γυναίκα µου», ανέφερε.
Όσον αφορά στο αν του λείπει η δικηγορία, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος διευκρίνισε ότι παρότι, καθόρισε τη ζωή του, έχει συμφιλιωθεί με την απομάκρυνσή του από αυτή. «Υπήρξε ο άξονας και ο πυρήνας µιας ολόκληρης ζωής. Ο κύκλος έκλεισε. Έχω συμφιλιωθεί µε την εξέλιξη αυτή», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε νέα του συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξομολογήθηκε πως για εκείνον η ηθοποιός με την οποία μετρά περίπου δύο χρόνια σχέσης είναι η ανάσά του και η ζωή του. «Η Τζένη είναι τα πάντα για µένα. Η Τζένη είναι η ζωή µου και η ανάσα µου», είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Secret.
Παράλληλα, ο ποινικολόγος ρωτήθηκε για το ποια ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής του, με τον ίδιο να απαντά πως ήταν εκείνη κατά την οποία πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που ''έφυγε'' η Ζωή, η γυναίκα µου», ανέφερε.
Όσον αφορά στο αν του λείπει η δικηγορία, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος διευκρίνισε ότι παρότι, καθόρισε τη ζωή του, έχει συμφιλιωθεί με την απομάκρυνσή του από αυτή. «Υπήρξε ο άξονας και ο πυρήνας µιας ολόκληρης ζωής. Ο κύκλος έκλεισε. Έχω συμφιλιωθεί µε την εξέλιξη αυτή», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα