Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: Είναι τα πάντα για µένα, είναι η ζωή µου και η ανάσα µου

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύντροφό του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Για την παρουσία της Τζένης Οικονόμου στη ζωή του μίλησε ο Αλεξάνδρος Λυκουρέζος. Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου δύο χρόνια και τόσο ο ποινικολόγος όσο και η ηθοποιός έχουν αναφερθεί πολλές φορές δημοσίως στην κοινή τους πορεία.

Σε νέα του συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξομολογήθηκε πως για εκείνον η ηθοποιός με την οποία μετρά περίπου δύο χρόνια σχέσης είναι η ανάσά του και η ζωή του. «Η Τζένη είναι τα πάντα για µένα. Η Τζένη είναι η ζωή µου και η ανάσα µου», είπε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Secret.

Παράλληλα, ο ποινικολόγος ρωτήθηκε για το ποια ήταν η χειρότερη χρονιά της ζωής του, με τον ίδιο να απαντά πως ήταν εκείνη κατά την οποία πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που ''έφυγε'' η Ζωή, η γυναίκα µου», ανέφερε.

Όσον αφορά στο αν του λείπει η δικηγορία, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος διευκρίνισε ότι παρότι, καθόρισε τη ζωή του, έχει συμφιλιωθεί με την απομάκρυνσή του από αυτή. «Υπήρξε ο άξονας και ο πυρήνας µιας ολόκληρης ζωής. Ο κύκλος έκλεισε. Έχω συμφιλιωθεί µε την εξέλιξη αυτή», επισήμανε.

