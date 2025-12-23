Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Δεν έχει συζητηθεί να κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης και δεν χρειάζεται
Ήταν μία ανάγκη δική μου μια τέτοια σχέση και ανάγκη επίσης του Αλέξανδρου, ανέφερε ακόμη η ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο με ένα σύμφωνο συμβίωσης μίλησε η Τζένη Οικονόμου, δηλώνοντας πως δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο μεταξύ τους και πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να συζητηθεί.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Πρωινό και ανέφερε όλα όσα την εντυπωσιάζουν στον σύντροφό της, επισημαίνοντας πως ήταν ανάγκη και των δύο να βρεθούν σε μία τέτοια σχέση και αυτή η ανάγκη καλύφθηκε απόλυτα. Η Τζένη Οικονόμου είπε για το ενδεχόμενο να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο και δεν χρειάζεται κιόλας να συζητηθεί. Είμαστε πολύ καλά μαζί και συνεχίζουμε».
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του δικηγόρου τα οποία την εντυπωσιάζουν, δήλωσε: «Ξεχωρίζω σίγουρα το μυαλό του, το πνεύμα, τις γνώσεις, αλλά πάνω απ' όλα την ψυχή του, την προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, δοτικός, συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει δηλαδή. Δεν μπορώ να το κάνω πιο λιανά, αλλά είναι όλη του η παρουσία, όλη του η εικόνα, όλη του η σκέψη, τα συναισθήματά του... Ηρεμία έχει και ένταση έχει, όπως όλοι μας δηλαδή έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά».
Για τη δήλωση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος πως η σύντροφός του είναι "δώρο ζωής", ανέφερε: «Έτσι φάνηκε, ότι είμαι δώρο Θεού για εκείνον. Τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, ναι».
Τέλος, για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκαν και οι δύο για την σχέση τους λόγω της διαφοράς ηλικίας, τόνισε: «Κάποια σχόλια όντως ήταν χυδαία και άσχημα, αλλά δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σε αυτό, ο καθένας ας πει ό,τι θέλει και από εκεί και πέρα εμείς κοιτάμε πως είμαστε καλά και αυτό είναι αρκετό. Ήταν μία ανάγκη δική μου μια τέτοια σχέση και ανάγκη επίσης του Αλέξανδρου και έτυχε αυτές οι δύο ανάγκες να συναντηθούν και να συνυπάρξουν. Ωριμάζει, βγαίνουν άλλα πράγματα στην επιφάνεια, εννοώ καλά πράγματα. Σαφώς υπάρχουν και κάποια αρνητικά, όλοι τα έχουμε, αλλά υπάρχει γενικώς μία σύμπνοια, είμαστε πολύ καλά».
