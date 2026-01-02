Στην Αθήνα με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι
Το μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στην Ελλάδα
Στην Αθήνα βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με την ίδια να δημοσιεύει μερικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διάσημο μοντέλο ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον Ρομέν Γαβρά για να περάσουν τις ημέρες των εορτών.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ραταϊκόφσκι ανάρτησε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και ένα στιγμιότυπο με εκείνη να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της.
Πριν από μερικές μέρες, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον Ρομέν Γαβράς κατά τη διάρκεια εξόδου τους σε γνωστό εστιατόριο στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Οι εικόνες παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το'Χουμε».
Η σχέση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι και του Ρομέν Γαβράς, έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές σε δρόμους της Νέας Υόρκης. Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και έδιναν φιλιά κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στο Μανχάταν.
Οι φωτογραφίες έδειχναν το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές σε διάφορα σημεία της πόλης, κοντά σε μια είσοδο του μετρό. Σε μια στιγμή, το μοντέλο χάιδεψε τρυφερά το πρόσωπο του συντρόφου της, ενώ εκείνος την κρατούσε από τη μέση. Αργότερα, η Ραταϊκόφσκι σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της για να τον φιλήσει.
