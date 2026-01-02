Avatar: Fire and Ash: Στην κορυφή του αμερικανικού box office με 8,1 εκατ. δολάρια
Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο εντός των προσεχών ημερών

Ιωάννα Μαρίνου
Συνεχίζει την ανοδική του πορεία στις αίθουσες, το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 8,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία εξελίσσεται σε έναν ακόμη εισπρακτικό θρίαμβο για τον Τζέιμς Κάμερον και την Disney, η οποία εξασφάλισε στο χαρτοφυλάκιό της το franchise της «Πανδώρας» μετά την εξαγορά της Fox το 2019. Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής, το φιλμ έχει συγκεντρώσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ καταγράφει ακόμη υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο εντός των προσεχών ημερών.

Στο «Avatar: Fire and Ash», η ιστορία επιστρέφει στον πλανήτη Πανδώρα, όπου ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα, απρόβλεπτη απειλή. Μετά τις συγκρούσεις των προηγούμενων ταινιών, η ισορροπία μεταξύ των φυλών των Να’βι δοκιμάζεται, καθώς έρχεται στο προσκήνιο μια πιο επιθετική και ακραία φυλή, συνδεδεμένη με το στοιχείο της φωτιάς.

Δείτε το τρέιλερ

Avatar: Fire and Ash | New Trailer

Η ταινία εμβαθύνει στις εσωτερικές συγκρούσεις των Να’βι, αναδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από διχασμούς μέσα στον ίδιο τον κόσμο της Πανδώρας. Παράλληλα, η οικογένεια Σάλι καλείται να αντιμετωπίσει βαριές προσωπικές απώλειες και ηθικά διλήμματα, καθώς οι επιλογές τους επηρεάζουν το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη. Με κεντρικό άξονα τη σύγκρουση φωτιάς και φύσης, το «Avatar: Fire and Ash» εξερευνά πιο σκοτεινές πτυχές του σύμπαντος του Avatar, θέτοντας ερωτήματα για την εξουσία, την εκδίκηση και το τίμημα της επιβίωσης, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια της σειράς.
