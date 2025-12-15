Avatar Fire and Ash: Ακυρώθηκε η πρεμιέρα στο Σίδνεϊ μετά την τρομοκρατική επίθεση

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η πρεμιέρα του « Avatar Fire and Ash » στο Σίδνεϊ, μετά την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στην παραλία Μπόνταϊ την Κυριακή. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση στο κόκκινο χαλί δεν θα πραγματοποιηθεί «από μεγάλο σεβασμό» προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις των συντελεστών με τα ΜΜΕ.

ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο IMAX του Ντάρλινγκ Χάρμπορ, θα έδιναν

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές της πρεμιέρας ανέφεραν ότι «οι καρδιές μας είναι με την κοινότητα, τα θύματα, τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους», χωρίς να διευκρινίζουν αν και πότε θα επαναπρογραμματιστεί η εκδήλωση στο Σίδνεϊ.





Η αιματηρή επίθεση της Κυριακής στοίχισε τη ζωή σε

, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι δέκα ετών, ενώ, δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στην πρεμιέρα, η οποίατο «παρών» ο Σαμ Γουόρθινγκτον, πρωταγωνιστής του έργου, μαζί με τη σύζυγό του, Λάρα Γουόρθινγκτον, καθώς και ο Τζέιμς Κάμερον, που υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας συνέχειας. Στη λίστα των καλεσμένων βρισκόταν επίσης ο Αυστραλός ηθοποιός Μπρένταν Κάουελ, ο οποίος συμμετέχει στο καστ.Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά τα τραγικά γεγονότα, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εβραϊκής κοινότητας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουν δοθεί επισήμως, η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό, ενώ ένας από τους δύο φερόμενους δράστες έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας και ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.Το «Avatar Fire and Ash» αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς του Τζέιμς Κάμερον και θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025.