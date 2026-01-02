Βάνα Μπάρμπα: Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώσω μόνη μου ένα παιδί, ήταν λάθος
Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της κόρης μου, σχολίασε η ηθοποιός
Στην απόφαση να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, Φαίδρα αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα, παραδεχόμενη πως μετανιώνει για τη συγκεκριμένη επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς τη δύσκολη και επώδυνη.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε τόσο για την επαγγελματική της διαδρομή όσο και για την επιλογή της να μεγαλώσει μόνη την κόρη της.
Αναφερόμενη στην απόφαση να αναλάβει μόνη της την ανατροφή του παιδιού της, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε ότι η επιλογή αυτή άλλαξε ριζικά τη ζωή της και πρόσθεσε ότι υποτίμησε τη δυσκολία της μονογονεϊκότητας, καθώς και το προσωπικό κόστος αυτής.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Στα 37 μου είχα ζήσει τα πάντα και ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσε τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαιδράς. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα».
Στη συνέχεια, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο όνειρο ζωής που είχε, την ανάγκη για ελευθερία και τη φυγή της από τα κοινωνικά στερεότυπα της επαρχίας, περιγράφοντας μια καθοριστική στιγμή που, όπως είπε, σφράγισε την πορεία της. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το έσκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο “Ρομάντσο” και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας».
Στη συνέχεια, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο όνειρο ζωής που είχε, την ανάγκη για ελευθερία και τη φυγή της από τα κοινωνικά στερεότυπα της επαρχίας, περιγράφοντας μια καθοριστική στιγμή που, όπως είπε, σφράγισε την πορεία της. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το έσκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο “Ρομάντσο” και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας».
