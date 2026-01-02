Βάνα Μπάρμπα: Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώσω μόνη μου ένα παιδί, ήταν λάθος

Στη συνέχεια, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στο όνειρο ζωής που είχε, την ανάγκη για ελευθερία και τη φυγή της από τα κοινωνικά στερεότυπα της επαρχίας, περιγράφοντας μια καθοριστική στιγμή που, όπως είπε, σφράγισε την πορεία της. Συγκεκριμένα δήλωσε:

Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το έσκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο “Ρομάντσο” και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας