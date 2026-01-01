Αμαλία Κωστοπούλου για τον σύζυγό της: Φέτος ήταν η χρονιά που γίναμε οικογένεια
Αμαλία Κωστοπούλου για τον σύζυγό της: Φέτος ήταν η χρονιά που γίναμε οικογένεια
Τον Οκτώβριο, η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τζέικ Μέντγουελ
Ως μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά χαρακτήρισε η Αμαλία Κωστοπούλου αυτή που πέρασε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δημιούργησε την οικογένειά της με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου παντρεύτηκε τον Οκτώβριο με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησε το 2025, σημειώνοντας: «Η χρονιά που γίναμε οικογένεια, ευχαριστώ 2025».
Η δημοσίευση της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Instagram περιλάμβανε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, και μέλη της οικογένειάς τους με στιγμές που μοιράστηκαν στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική όπου ζει το ζευγάρι.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 11 Οκτωβρίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο θρησκευτικός γάμος τους έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Στο βίντεο που ανάρτησε, εμφανίστηκε ντυμένη με off white κοστούμι να ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της.
Τον Φεβρουάριο, η ίδια είχε αποκαλύψει μέσα από ανάρτηση στα social media, ότι είχε αρραβωνιαστεί με τον Μέντγουελ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη, παρουσία μελών της οικογένειάς τους.
Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου παντρεύτηκε τον Οκτώβριο με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησε το 2025, σημειώνοντας: «Η χρονιά που γίναμε οικογένεια, ευχαριστώ 2025».
Η δημοσίευση της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Instagram περιλάμβανε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, και μέλη της οικογένειάς τους με στιγμές που μοιράστηκαν στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική όπου ζει το ζευγάρι.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 11 Οκτωβρίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο θρησκευτικός γάμος τους έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Στο βίντεο που ανάρτησε, εμφανίστηκε ντυμένη με off white κοστούμι να ανταλλάσσει ένα φιλί με τον σύζυγό της.
Τον Φεβρουάριο, η ίδια είχε αποκαλύψει μέσα από ανάρτηση στα social media, ότι είχε αρραβωνιαστεί με τον Μέντγουελ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο, ακολούθησε ένα πάρτι στη Χαβάη, παρουσία μελών της οικογένειάς τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα