Η Μπέλα Χαντίντ στις Κάννες με φόρεμα εμπνευσμένο από εμφάνιση της Τζέιν Μπίρκιν το 1969
Για τη δημιουργία που έβαλε το μοντέλο χρειάστηκαν 22.000 ώρες κεντήματος
Με ένα φόρεμα εμπνευσμένο από αυτό που είχε βάλει η Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες το 1969 εμφανίστηκε η Μπέλα Χαντίντ στη φετινή εκδήλωση.
Το 29χρονο μοντέλο πόζαρε την Τετάρτη 20 Μαΐου με μία δημιουργία του οίκου Schiaparelli στο κόκκινο χαλί του, τιμώντας την αείμνηστη ηθοποιό και τραγουδίστρια. Η Χαντίντ βρέθηκε στην προβολή της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer» («De Gaulle: Tilting Iron») με ένα ιβουάρ φόρεμα, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Schiaparelli, Ντάνιελ Ρόουζμπερι, το οποίο περιλάμβανε κεντήματα και ειδικές ραφές, ενώ διέθετε βαθύ ντεκολτέ με μαύρο κόσμημα στο κέντρο και μακριά ουρά.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία χρειάστηκε 22.160 ώρες κεντήματος και τη συνεργασία 130 τεχνιτών για να ολοκληρωθεί. Η Μπέλα Χαντίντ συνδύασε το look με διαμαντένια σκουλαρίκια, δαχτυλίδι και αυστηρό χτένισμα με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω.
Η εμφάνιση παρέπεμπε στο φόρεμα που είχε φορέσει η Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες το 1969, καθώς περιλάμβανε παρόμοιο μαύρο διακοσμητικό στοιχείο στο ντεκολτέ και αντίστοιχα δαντελένια μοτίβα. Η δημιουργία ωστόσο της Χαντίντ είχε πιο εφαρμοστή γραμμή και μακριά μανίκια που κατέληγαν σε καμπάνα, σε αντίθεση με το πιο λιτό φόρεμα της Μπίρκιν εκείνης της εποχής.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Cannes loves a fashion statement, and Bella delivered and we love it that she recreated ane Birkin’s unforgettable 1969 Gala de L'Union moment from Paris#BellaHadid #JaneBirkin #Cannes2026 #CannesFilmFestival #Schiaparelli #RedCarpet pic.twitter.com/OzjjeNDhGS— MEAWW (@meawwofficial) May 21, 2026
