Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους με αφορμή την όγδοη επέτειό τους
Η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε επίσης υλικό από τον εορτασμό με τα παιδιά τους και το ιδιαίτερο δώρο που της έκανε ο σύζυγός της
Οκτώ χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 στο παρεκκλήσι του Γουίνδσορ.
Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή, αλλά και τη δεξίωση που ακολούθησε με τον Έλτον Τζον να αναλαμβάνει να διασκεδάσει τους καλεσμένους.
Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε επίσης υλικό από τον εορτασμό της επετείου στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο μαζί με τα παιδιά τους. Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίζεται κρατώντας μια τούρτα με αναμμένα κεράκια στην κουζίνα της έπαυλής τους, ενώ τα παιδιά τους τραγουδούν το «Happy Birthday» για τη «μαμά και τον μπαμπά». Ακολουθεί το φιλί του ζευγαριού πίσω από την κάμερα πριν σβήσει μαζί τα κεράκια της επετείου.
Για την επέτειο του γάμου τους ο πρίγκιπας Χάρι έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στη σύζυγό του και πρώην ηθοποιό. Συγκεκριμένα, της χάρισε ένα γλυπτό με δύο πιγκουίνους που αγκαλιάζονται. Όπως εξήγησε η Μέγκαν Μαρκλ στα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, οι πιγκουίνοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι: «Όταν η μαμά και ο μπαμπάς αρραβωνιάστηκαν, κάναμε ένα πάρτι με όλους τους φίλους μας και ντυθήκαμε πιγκουίνοι, επειδή μένουν μαζί για μια ζωή». Το δώρο συνοδευόταν από μια αναμνηστική φωτογραφία από τη βραδιά του αρραβώνα τους.
