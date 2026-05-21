Ηρώ Σαΐα για Σταύρο Ξαρχάκο: Είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και πολύ γοητευτικός άντρας ακόμα και στα 87 του
Πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση, όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος, είπε η ερμηνεύτρια
Στη γοητεία που, όπως είπε, εξακολουθεί να εκπέμπει ο Σταύρος Ξαρχάκος στα 87 του χρόνια αναφέρθηκε η Ηρώ Σαΐα, επισημαίνοντας πως ο συνθέτης και μαέστρος διατηρεί μια διαχρονική εσωτερική νεότητα.
Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου, η σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και τις αντιστάσεις που προσπαθούσε να κρατήσει επηρεαζόμενη από τα σχόλια που δεχόταν.
Σε ερώτηση για το εάν φλερτάρει ακόμα με τον μαέστρο, η ερμηνεύτρια απάντησε: «Ο Σταύρος είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος μέσα του και ένας πολύ γοητευτικός για εμένα άντρας έξω του, ακόμα και τώρα στα 87 του χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό. Φλερτάρουμε για πλάκα. Είμαστε μαζί 18-19 χρόνια, αλλά τα πρώτα 4-5 ήμασταν και δεν ήμασταν μαζί. Εγώ πάλευα να το “σκάσω” από αυτή τη σχέση, δεν τα κατάφερα όμως. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι λάθος».
Όσο για την απόφαση που πήρε να μην ακούσει τις απόψεις τρίτων προσώπων για την προσωπική της ζωή, η Ηρώ Σαΐα είπε: «Ευτυχώς δεν τους άκουσα. Ήταν πάνω από μένα αυτό. Έφευγα αλλά με διεκδικούσε αρκετά, αν και δεν χρειαζόταν. Μόνη μου γύριζα. Προσπαθούσα να φύγω, για να κάνω αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι, επηρεαζόμουν. Το ήξεραν πολύ λίγοι άνθρωποι αλλά το πάλευα μόνη μου μέσα μου. Πρέπει να ακούμε την καρδιά μας».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 18 Απριλίου του 2015 και έναν χρόνο αργότερα, το 2016 απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του.
