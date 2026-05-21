Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Είναι δύσκολο να ζεις με έναν μύθο, συνολικά έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις
Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλον, είπε η ηθοποιός
Στην πορεία της σχέσης της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε η Ελένη Ράντου, τονίζοντας ότι έχουν περάσει συνολικά 2-3 κρίσεις, ενώ τόνισε ότι δεν είναι πάντα εύκολη η συνύπαρξη με ένα καλλιτέχνη με το συγκεκριμένο εκτόπισμα.
Στο τρέιλερ από τη συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «Τετ Α Τετ», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, μιλάει τόσο για την προσωπική της ζωή, όσο και για την καριέρα της.
Αναφερόμενη στον τραγουδιστή, τις φήμες χωρισμού που κατά καιρούς κυκλοφορούσαν, αλλά και στην ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια της σχέση τους, η Ελένη Ράντου είπε: «Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χώριζαν κάθε τρεις μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο. Έχουμε περάσει 2-3 κρίσεις. Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλον».
Δείτε το τρέιλερ
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πώς χρειάστηκε να φτάσει στα 60 για να εισπράξει τον σεβασμό: «Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πουν ότι τη σέβονται. Εγώ έφτασα στα 60 για να το πάρω αυτό. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου παίζοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα βάρος, πάντα, και οικονομικό και ψυχικό».
