Η ΕΡΤ έβγαλε περίπου 675.000€ από τη φετινή Eurovision
Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι έφερε η διοργάνωση της Eurovision στην ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ κατέγραψε κέρδη από τη φετινή διοργάνωση που ανήλθαν στο ποσό των 675.324,88 ευρώ. Πέρυσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κυμάνθηκαν στα 100.751,48 ευρώ.

Η ΕΡΤ σχεδίασε και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιβάλλον γύρω από τη Eurovision, που περιλάμβανε δύο εθνικούς ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο και έτυχαν θερμής αποδοχής από το κοινό και τη διαφημιστική αγορά.

Συγκεκριμένα ο Α’ εθνικός ημιτελικός «Sing for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β’ ημιτελικός «Sing for Greece» έως 48% και ο εθνικός τελικός έως και 74%. Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στις απευθείας μεταδόσεις της Eurovision από τη Βιέννη, με τον Α’ Ημιτελικό να σημειώνει τηλεθέαση έως 70%, τον Β’ ημιτελικό έως 54% και τον μεγάλο τελικό του περασμένου Σαββάτου να κυριαρχεί με τηλεθέαση έως 84%.

Σημειώνεται ότι φέτος η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Ακύλα, με τον καλλιτέχνη να ερμηνεύει το «Ferto» κατακτώντας την 10η θέση. Η περσινή εκπρόσωπος, Κλαυδία βρέθηκε στην 6η θέση της τελικής κατάταξης με την «Αστερομάτα».
