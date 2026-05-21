Παντρεύτηκε ο μικρότερος αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ
Ο Τσαρλς Σπένσερ και η αρχαιολόγος Κατ Τζάρμαν έκαναν τον γάμο τους σε μια ρομαντική τελετή στην Αριζόνα
Ο μικρότερος αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ παντρεύτηκε με την αρχαιολόγο Κατ Τζάρμαν σε μια ιδιωτική τελετή στην Αριζόνα.
Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου και σε κοινή δήλωση που έκανε στα στα μέσα ενημέρωσης ανέφερε: «Νιώθουμε και οι δύο απίστευτα τυχεροί που η σχέση μας εξελίχθηκε από επαγγελματική συνεργασία σε φιλία και στη συνέχεια, σε βαθιά αγάπη και σύνδεση. Κάθε στάδιο της σχέσης μας έχει στηριχτεί στο γέλιο και μοιραζόμαστε ένα κοινό πάθος για τη ζωή».
Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Σπένσερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο και στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «15 Μαΐου 2026, η πιο ευτυχισμένη μέρα όλων. Ένας πολύ κοντινός φίλος μου είπε πριν από μήνες: "Το θέμα με την Κατ είναι ότι θα ήθελε να είναι μαζί σου ακόμα κι αν ζούσες σε μια καλύβα". Δεν ήξερα ότι θα ήταν επίσης χαρούμενη να με παντρευτεί σε μια έρημο».
Δείτε την ανάρτησή του
Στις εικόνες που συνοδεύουν την ανάρτηση, η Τζάρμαν φαίνεται να κρατά μια ανθοδέσμη από λευκά τριαντάφυλλα και να φορά ένα γαλάζιο, αρχαιοελληνικού στυλ αμάνικο φόρεμα με ανοίγματα στη μέση ενώ ο Σπένσερ εμφανίζεται με ένα σκούρο κοστούμι με ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο. Το ζευγάρι πόζαρε να κρατιέται από το χέρι έχοντας ως φόντο τον εμβληματικό βράχο Cathedral Rock στη Σεντόνα.
Αυτός είναι ο τέταρτος γάμος για τον Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος είναι και πατέρας επτά παιδιών και ο δεύτερος για την Τζάρμαν, η οποία έχει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Τζάρμαν. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2022, όταν ζητήθηκε από τον Σπένσερ να γράψει μία κριτική για το μπεστ σέλερ μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας της Τζάρμαν με τίτλο «River Kings: A New History of the Vikings from Scandinavia to the Silk Roads».
Αργότερα, συνεργάστηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές, ενώ ξεκίνησαν να παρουσιάζουν μαζί και ένα ιστορικό podcast, το «The Rabbit Hole Detective», μαζί με τον Άγγλο συγγραφέα και ραδιοφωνικό παρουσιαστή Ρίτσαρντ Κόουλς. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Οκτώβριο του 2024 και γιόρτασε το 100ό επεισόδιο του podcast πέρυσι.
米アリゾナのパワースポット・セドナで、考古学者キャット・ジャーマンと大人の洗練ウェディングを挙げたhttps://t.co/TKwghzT3kq— ELLE Japan (@ellejapan) May 20, 2026
