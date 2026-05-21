Μιχάλης Σηφάκης για Σταύρο Φλώρο: Είχα πει ότι τον θέλω για γιο μου, είναι πραγματικός Survivor
Μάνο στάθηκες σαν Ψηλορείτης, δήλωσε για τον παίκτη που ήταν μαζί του στη θάλασσα την ημέρα του ατυχήματος
Ως έναν πραγματικό Survivor χαρακτήρισε ο Μιχάλης Σηφάκης τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι τον ξεχώρισε από πολύ νωρίς σε τέτοιο βαθμό, που θα ήθελε να είναι γιος του.
Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του «Survivor» καθώς μετά το περιστατικό με τον 22χρονο παίκτη, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το ριάλιτι. Σημειώνεται, ότι ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας του, μετά το ατύχημα που είχε στη θάλασσα, όταν τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Σύμφωνα πληροφορίες, υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση.
Ο Μιχάλης Σηφάκης ήταν ένας από τους παίκτες που απευθύνθηκαν στον Σταύρο Φλώρο, τονίζοντας ότι εκείνος είναι ο πραγματικός νικητής του παιχνιδιού. Όσο για τον Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε τη στιγμή του συμβάντος τον αποκάλεσε «Ψηλορείτη»: «Στην πρώτη τελετή στο αγώνισμα, είχα πει ότι θέλω τον Σταύρο για γιο μου. Όσες ημέρες τον έζησα με την ωριμότητά του και την αθωότητά του, πλέον είναι οικογένειά μου. Εδώ είμαστε 11 οικογένειες, μία του Σταύρου 12 και μία του Μάνου 13. Αυτές οι 13 οικογένειες πλέον είναι μία. Μάνο στάθηκες σαν Ψηλορείτης, Σταύρο είσαι πραγματικός Survivor, όχι μόνο του 2026, εύχομαι να είσαι για πάντα Survivor της ζωής και μην υπάρξει άλλος. Σ' αγαπώ πολύ».
Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor την απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο. Αφού ενημέρωσε τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» για την πορεία της υγείας του 22χρονου, πρόσθεσε ότι εκείνος είναι ο νικητής των 250 χιλιάδων ευρώ.
Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής είπε: «Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν κάνουν και θα κάνουν τα πάντα, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη. Καθώς αποτελεί πλέον, ένα μέλος της οικογένειάς τους. Ο Σταύρος, που επέδειξε γενναιότητα από την πρώτη στιγμή, παραμένει δυνατός, αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του.
Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι από το θάρρος, τη γενναιότητα και το ψυχικό σθένος ενός πραγματικού Survivor της ζωής. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς και είμαι σίγουρος και για εσάς, νικητής του φετινού Survivor και των 250 χιλιάδων ευρώ είναι ο Σταύρος. Γιατί είναι πραγματικός Survivor. Γιατί πραγματικά το αξίζει. Και είναι ένα από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτόν. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και στον Μάνο, που είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα συζητήσουμε μαζί του, ώστε επίσης να βοηθηθεί με κάθε τρόπο και να ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση, που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο».
Και συμπλήρωσε: «Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανακοινώσω στους τηλεθεατές την κοινή μας απόφαση -γιατί είναι και δική μας και δική σας απόφαση- σχετικά με τα γυρίσματα του Survivor. Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό, απόψε, είναι το τελευταίο συμβούλιο. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2026 για φέτος».
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το τέλος του Survivor
«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του. Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.
Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων. Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.
Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης, εάν αυτό χρειαστεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου».
