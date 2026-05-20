Χρήστος Νικολόπουλος: Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς
Αυτοί που περιτριγυρίζουν τους καλλιτέχνες τους κάνουν να νιώθουν ότι θα βγουν πρώτοι και μετά απογοητεύονται, υποστήριξε ο συνθέτης
Ένα σχόλιο για τη φετινή Eurovision, στην οποία η Ελλάδα με τον Ακύλα κατέκτησε τη δέκατη θέση, παρά τα στοιχήματα που τον ήθελαν φαβορί έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος.
Αν και διευκρίνισε ότι δεν έχει γνώση του μουσικού θεσμού, ο συνθέτης εξέφρασε την άποψη ότι οι άνθρωποι, που περιστοιχίζουν τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή του Διαγωνισμού Τραγουδιού, τους κάνουν να πιστεύουν ότι θα βρεθούν στην κορυφή. Προκειμένου να μην απογοητευθούν, ο Χρήστος Νικολόπουλος υποστήριξε ότι ο εκάστοτε εκπρόσωπος θα έπρεπε να υιοθετεί μία μετριοπαθή στάση.
«Δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω γιατί δεν παρακολουθώ τη Eurovision. Μου κάνει εντύπωση που αυτοί που περιτριγυρίζουν τους καλλιτέχνες τούς κάνουν να νιώθουν ότι θα βγουν πρώτοι και μετά απογοητεύονται. Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς. Έβλεπα πώς πανηγύριζαν πριν καν αρχίσει ο διαγωνισμός και σκεφτόμουν πως είναι εις βάρος τους όλο αυτό.», είπε από τη μεριά του ο Χρήστος Νικολόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Τετάρτη 20 Μαΐου.
Όσον αφορά στο Ferto, ο συνθέτης τόνισε ότι δεν μπόρεσε να αντιληφθεί το κομμάτι. «Δεν κατάλαβα το τραγούδι του Ακύλα. Νομίζω ότι δεν ήταν εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. ΤηςΒουλγαρίας ταίριαζε καλύτερα στον διαγωνισμό», πρόσθεσε.
