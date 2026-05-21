Ο παίκτης δεν ήθελε να πάρει 300 ευρώ, θα το δωρίσει σε εκκλησία: Τι είπε η Δέσποινα Μοιραράκη για το δισκοπότηρο που δεν ήταν χρυσό στο Cash or Trash
Είναι άσχημη εμπειρία να νομίζεις ότι έχεις κάτι που κάνει 15-20.000 ευρώ και ξαφνικά να σου λένε ότι κάνει 300, είπε ο εκτιμητής της εκπομπής
Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου αναφερόμενη στο συγκεκριμένο περιστατικό. Πιο αναλυτικά, διαγωνιζόμενος θεωρούσε πως είχε στην κατοχή του ένα δισκοπότηρο φτιαγμένο από χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες, το οποίο μάλιστα το είχε αγοράσει περίπου 9.000 ευρώ.
Μιλώντας για τον εν λόγω διαγωνιζόμενο, η Δέσποινα Μοιραράκη τόνισε ότι ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες και εν τέλει διαπιστώθηκε μέσω του εκτιμητή ότι το δισκοπότηρο ήταν αξίας περίπου 300 ευρώ.
Όπως είπε η ίδια: «Αυτό συνέβη στα πρώτα χρόνια της εκπομπής μας για πρώτη φορά. Ο εκτιμητής μας ο Θάνος Λούδος, όχι μόνο έκανε τον έλεγχο, έχει και ειδικά φάρμακα για να μπορεί να ελέγξει αν κάτι είναι ή δεν είναι χρυσός, είναι ή δεν είναι ασήμι. Όταν με το που έπιασα στα χέρια μου αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κάτι που είναι ευτελές. Ο κύριος Γιάννης πραγματικά ξαφνιάστηκε, αλλά αμέσως είπε ότι δεν θα πήγαινε μέσα να το πουλήσει».
Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε και ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος, ο οποίος ανακοίνωσε στον παίκτη την εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου, η οποία φτάνει τα 300 ευρώ: Ήρθε ένας πολύ ωραίος κύριος, ο οποίος είχε ένα αντικείμενο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ότι ήταν ασημένιο, ότι είχε πολύτιμες πέτρες πάνω. Τελικά αποδείχτηκε από τη δική μας την έρευνα ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν χρυσό. Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15-20.000 ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ είναι άσχημο σαν εμπειρία. Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος μέσα, τι να πάει να πάρει 300 ευρώ; Δεν αξίζει, είπε ότι θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παππά να το αξιοποιήσει».
Ο διαγωνιζόμενος στο «Cash or Trash» αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι μετά την εκτίμηση αντικειμένου που είχε φέρει στη δημοπρασία, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από τον άνθρωπο που είχε αγοράσει το δισκοπότηρο.
❗ Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Cash or Trash, όταν διαγωνιζόμενος αποχώρησε από το παιχνίδι έπειτα από την εκτίμηση αντικειμένου που είχε φέρει προς δημοπρασία, δηλώνοντας εξαπατημένος από τον πωλητή. ▪️ Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο εμφανίστηκε στην εκπομπή παρουσιάζοντας ένα δισκοπότηρο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, καθώς το είχε αγοράσει έναντι 8.000 - 9.000 ευρώ. Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος του εξήγησε πως επρόκειτο ουσιαστικά για ένα κοινό δισκοπότηρο, «ένα διακοσμητικό αντικείμενο» όπως είπε, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει τα 350 ευρώ.
