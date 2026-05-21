Ο παίκτης δεν ήθελε να πάρει 300 ευρώ, θα το δωρίσει σε εκκλησία: Τι είπε η Δέσποινα Μοιραράκη για το δισκοπότηρο που δεν ήταν χρυσό στο Cash or Trash

Ο διαγωνιζόμενος στο «Cash or Trash» αποφάσισε να αποχωρήσει από το παιχνίδι μετά την εκτίμηση αντικειμένου που είχε φέρει στη δημοπρασία, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από τον άνθρωπο που είχε αγοράσει το δισκοπότηρο.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε και ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος, ο οποίος ανακοίνωσε στον παίκτη την εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου, η οποία φτάνει τα 300 ευρώ: Ήρθε ένας πολύ ωραίος κύριος, ο οποίος είχε ένα αντικείμενο, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ότι ήταν ασημένιο, ότι είχε πολύτιμες πέτρες πάνω. Τελικά αποδείχτηκε από τη δική μας την έρευνα ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν χρυσό. Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15-20.000 ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ είναι άσχημο σαν εμπειρία. Δεν ήθελε να πάει ο άνθρωπος μέσα, τι να πάει να πάρει 300 ευρώ; Δεν αξίζει, είπε ότι θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παππά να το αξιοποιήσει».Στο επεισόδιο της Τρίτης 19 Μαΐου, ο κύριος Γιάννης από την Κύπρο παρουσίασε δισκοπότηρο που είχε αγοράσει έναντι 8.000–9.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι ήταν κατασκευασμένο από πολύτιμα υλικά. Ωστόσο, ενημερώθηκε πως επρόκειτο για διακοσμητικό αντικείμενο αξίας περίπου 350 ευρώ. Μετά την εκτίμηση, ο διαγωνιζόμενος αποχώρησε από το παιχνίδι χωρίς να προχωρήσει στη διαδικασία της δημοπρασίας.