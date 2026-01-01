Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε την πρώτη κοινή του φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε την πρώτη κοινή του φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Παρίσι
Την πρώτη του κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης στα social media.
Οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι κοινές εμφανίσεις τους και τα ταξίδια που πραγματοποιούν μαζί πληθαίνουν. Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, μετά την αλλαγή του χρόνου, ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Με αφορμή την έλευση του νέου έτους, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε ευχές για τη νέα χρονιά σημειώνοντας χαρακτηριστικά για το 2026: «Χαρούμενη, δημιουργική, γεμάτη όνειρα, μηνύματα, προκλήσεις Νέα Χρονιά με όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Χρώματα, ήχοι, μουσικές και αρώματα να ομορφαίνουν την κάθε μας μέρα. 2026 αστέρια να σου χαρίσουν τη λάμψη τους και 2026 φλόγες να κάψουν ότι σε εμπόδιζε να ορθοποδήσεις».
Δείτε την ανάρτησή του
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο Παρίσι τα Χριστούγεννα αναρτώντας εικόνες στο Instagram από το ταξίδι τους. Στις 27 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από την Disneyland, όπου επισκέφτηκαν. Σε σχετική εικόνα, η ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, ο οποίος έδειχνε να διασκεδάζει και εκείνος με τη σειρά του.
