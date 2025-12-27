Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ταξίδεψαν στο Παρίσι για τα Χριστούγεννα, δείτε φωτογραφίες
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ταξίδεψαν στο Παρίσι για τα Χριστούγεννα, δείτε φωτογραφίες
Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει, σημείωσε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του
Στο Παρίσι βρίσκονται η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης για τα Χριστούγεννα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την απόδρασή τους.
Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν τις γιορτές μακριά από την Ελλάδα και μέσα από ξεχωριστές αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram, έδειξαν τα σημεία όπου επισκέφτηκαν, σε ορισμένα από τα οποία πόζαραν, όπως ήταν τα στιγμιότυπα μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.
«Χριστούγεννα στο Παρίσι» σημείωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έγραψε στη δική του ανάρτηση: «Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει».
Δείτε την ανάρτησή της
