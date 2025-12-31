Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Το «ευχαριστώ» στην οικογένειά του μετά τη νίκη στο Voice
Κυρίες και κύριοι ο βασικός "πυλώνας" μου, έγραψε ο Κύπριος τραγουδιστής
Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη του στο The Voice έκανε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ποζάροντας αγκαλιά με τις κόρες και τη σύζυγό του.
Ο Κύπριος τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου μία φωτογραφία με την οικογένειά του για να στείλει τις ευχές του για το νέο έτος στους ακόλουθούς του και να τιμήσει τη σύζυγό του και τα παιδιά τους που τον περίμεναν όλο αυτό το διάστημα που συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έγραψε: «Κυρίες και κύριοι ο βασικός "πυλώνας" μου. Ώρα να ευχαριστήσω και τις τρεις τους. Δεν είναι λίγα που πέρασαν αλλά και οι 3 ήταν δυνατές και οι 3 είναι… υπέροχες. Σας ευχαριστώ κοριτσάρες μου. Σας αγαπώ! Αυτές και εγώ ευχόμαστε σε όλο το κόσμο καλές γιορτές».
Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη του ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είχε αποκαλύψει πως η μία από τις δύο κόρες του ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να δηλώσει συμμετοχή στο σόου: «Ήταν η κόρη μου που με έπεισε να δηλώσω συμμετοχή και δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω τους φόβους μου και τα γιατί, αν θα γυρίσουν οι coaches και ποια θα είναι η επόμενη μέρα», είχε πει.
