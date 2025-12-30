Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Ποιος είναι ο Κύπριος νικητής του «The Voice» - Η αδυναμία στις κόρες του και η σχέση του με τη μουσική

Από την πρώτη του εμφάνιση στις blind auditions, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έδειξε τη δυναμική του. Η χροιά της φωνής του και η συναισθηματική προσέγγιση των τραγουδιών τον έκαναν να ξεχωρίσει. Στα knockouts και στα live shows, η παρουσία του έγινε ακόμη πιο ώριμη, με ρεπερτόριο που ανέδειξε τόσο τις φωνητικές του δυνατότητες, όσο και τη συνολική καλλιτεχνική του ταυτότητα. Κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από θετικά σχόλια, τόσο από τους coaches όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.Στην audition του στο «The Voice», πριν από τρεις μήνες, είχε ερμηνεύσει το «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση, κερδίζοντας την αποδοχή και των τεσσάρων coaches. «Θέλω να πω στην κόρη μου ότι αυτό που μου ζήτησε το έκανα. Δεν είχα στο πλάνο να έρθω εδώ. Ήταν το κίνητρο και γι' αυτό δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω κάτι», είχε δηλώσει τότε, αναφερόμενος στη 6χρονη Έλενα, ενώ έχει και μία δεύτερη κόρη, την 3χρονη Αριάδνη.