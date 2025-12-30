Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος για τη νίκη του στο The Voice: Υπήρχαν πολύ καλύτερες φωνές, αλλά δούλεψα πολύ πιο δυνατά από κάθε άλλον παίκτη
Σε καμία περίπτωση δεν ήταν όνειρο ζωής μου να είμαι σε μία δισκογραφική εταιρεία, να έχω συμβόλαιο και να βγάλω δίσκους, πρόσθεσε ο Κύπριος
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη στο The Voice έκανε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, επισημαίνοντας πως υπήρχαν πολύ καλύτερες φωνές από τη δική του στον διαγωνισμό, ωστόσο δούλεψε πιο σκληρά απ' όλους και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε.
Ο παίκτης από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου κέρδισε τον τίτλο του μεγάλου νικητή του σόου τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, καθώς επικράτησε του Χριστόδουλου Μυλωνά από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογράφοντας παράλληλα ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, και δήλωσε πως ποτέ δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό στην εκπομπή «Το'Χουμε!».
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είπε για τη νίκη του: «Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Το μοναδικό πράγμα που ήθελα, μόλις άκουσα το όνομά μου, ότι είμαι εγώ ο νικητής, ήταν να πάω στον πατέρα του Χριστόδουλου. Ένιωσα αυτή την ανάγκη, ήθελα να πάω κοντά του να τον αγκαλιάσω. Δεν πήγα πρώτα στην οικογένειά μου. Τα συναισθήματα τώρα είναι μια χαρά, ταπεινά. Αλλάζει η ζωή μου, αλλά ο χαρακτήρας μου μένει ίδιος. Από εκεί και πέρα ό,τι καλό έρθει, θα το δούμε όμορφα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν όνειρο ζωής μου να είμαι σε μία δισκογραφική εταιρεία, να έχω συμβόλαιο και να βγάλω δίσκους. Σε καμία φάση της ζωής μου δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να ακούσω τη φωνή μου στο ράδιο. Εγώ μουσική έμαθα στους δρόμους, έπαιζα για λίγο κόσμο σε μουσικές σκηνές. Τώρα αλλάζουν οι στρατηγικές του μυαλού, άρχισε να κάνει παιχνίδια το μυαλό μου. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Γιατί όχι; Σε καμία περίπτωση δεν είχα πιστέψει στην audition ότι θα είμαι νικητής. Είμαι ειλικρινής άνθρωπος, είμαι ταπεινός, θεωρώ ότι είμαι δυνατός άνθρωπος, αλλά την αλήθεια μου τη φοράω καπέλο. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολύ καλύτερες φωνές από εμένα, αλλά θεωρώ ότι δούλεψα πολύ πιο δυνατά από κάθε άλλον παίκτη και αυτό το λέω με πλήρη ταπεινότητα και με πολλή αγάπη προς όλους. Θεωρώ ότι με την προσπάθεια που έκανα και το πόσο σοβαρά πήρα το παιχνίδι, δίκαια είμαι εγώ ο νικητής. Ήταν η κόρη μου που με έπεισε να δηλώσω συμμετοχή και δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω τους φόβους μου και τα γιατί, αν θα γυρίσουν οι coaches και ποια θα είναι η επόμενη μέρα».
Δείτε το βίντεο
