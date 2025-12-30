Τους πέταξαν έξω από το σπίτι: Έξωση για την Ντενίζ Ρίτσαρντς και τον Άαρον Φάιπερς γιατί δεν πλήρωναν τα ενοίκια
Το πρώην ζευγάρι χρωστάει πάνω από 84.000 δολάρια
Έξωση έγινε στην Ντενίζ Ρίτσαρντς και τον εν διαστάσει σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς από το σπίτι όπου έμεναν στο Λος Άντζελες, καθώς σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα δεν κατέβαλαν ενοίκια ύψους άνω των 84.000 δολαρίων.
Το «Page Six» εξασφάλισε έγγραφα σύμφωνα με τα οποία δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες ενέκρινε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου το αίτημα του ιδιοκτήτη του ακινήτου για την έξωση της Ρίτσαρντς και του Φάιπερς από το σπίτι όπου διέμεναν λόγω απλήρωτων ενοικίων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζήτησε επίσης να του καταβληθούν δικηγορικά έξοδα καθώς και αποζημιώσεις για φθορές στο ακίνητο.
Το πρώην ζευγάρι είχε υπογράψει συμβόλαιο ενοικίου τον Ιούνιο του 2020, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 24.000 δολαρίων. Η ηθοποιός δεν διαμένει πλέον στο συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα τεταμένη διαδικασία διαζυγίου με τον Φάιπερς, έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια γάμου.
Σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τον Αύγουστο και εξασφάλισε το «Page Six», η Ντενίζ Ρίτσαρντς υποστήριξε ότι είχε αποχωρήσει από το σπίτι πριν από περίπου δύο χρόνια, δηλώνοντας ότι πίστευε πως η οικογένεια του Φάιπερς θα έμενε εκεί μόνο προσωρινά.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε ενημερώσει τον εν διαστάσει σύζυγό της ότι από τον Ιανουάριο και μετά θα ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή του ενοικίου, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του συνέχιζαν να διαμένουν στο ακίνητο και αρνούνταν να το εγκαταλείψουν. Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε επί έξι μήνες να επικοινωνήσει με τον Φάιπερς σχετικά με τις οφειλές, χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση ειδοποίησης έξωσης. Η Ρίτσαρντς ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Φάιπερς και η οικογένειά του προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι
Παράλληλα, τον Νοέμβριο εγκρίθηκαν τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Άαρον Φάιπερς, αφού η ηθοποιός κατήγγειλε ότι υπέστη κακοποίηση κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ισχυρισμούς που ο ίδιος έχει αρνηθεί. Από τη μεριά του, ο Φάιπερς ισχυρίζεται ότι χρειάζεται απεγνωσμένα μια δικάσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα για το διαζύγιό του με τη Ρίτσαρντς, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς της, καθώς όπως ανέφερε κινδυνεύει να μείνει άστεγος.
«Βρίσκομαι σε άμεσο κίνδυνο να μείνω άστεγος, χωρίς όχημα και χωρίς κινητό τηλέφωνο, αν δεν επισπευσθεί η ακρόαση και δεν εκδοθούν εντολές που να μου επιτρέπουν πρόσβαση σε σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία ελέγχονται από τη Ρίτσαρντς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην ίδια κατάθεση, ο Φάιπερς παρουσίασε αναλυτικά και άλλες οφειλές που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζονται με το σπίτι, μεταξύ των οποίων 3.543 δολάρια για επανασύνδεση νερού, 13.000 δολάρια για φυσικό αέριο, 12.000 δολάρια για ηλεκτρικό ρεύμα, 1.400 δολάρια για αποκομιδή απορριμμάτων και 1.200 δολάρια για ειδική απομάκρυνση απορριμμάτων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Denise Richards and ex Aaron Phypers evicted from LA home over $84K in unpaid rent https://t.co/YyWGgcNWtg pic.twitter.com/STKFi6O6ib— Page Six (@PageSix) December 30, 2025
